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OpenAI надала доступ платним підписникам до нового голосового помічника на базі GPT-4o

25 сентября 2024 г., 16:31
OpenAI офіційно повідомила про доступ платним користувачам свого чат-боту до просунутого голосового режиму ChatGPT на базі нової моделі GPT-4o.
 
Нагадаємо, що раніше розгортання цієї опції було призупинено через можливі проблеми з безпекою. Однак у доступі стали не всі функції, що були анонсовані. Наприклад, опція, що дозволяла отримувати зворотній звʼязок за допомогою «комп'ютерного зору» поки що відсутня.
 
OpenAI зазначає, що у новому релізі значно поліпшена швидкість розмови, плавність та акценти на деяких іноземних мовах. 
 
Advanced Voice може спілкуватися п'ятью новими голосами - трьома жіночими (Vale, Maple і Sol) та двома чоловічими (Spruce і Arbor). 
 
Також пропонується нова опція Custom Instructions, яка дає змогу застосовувати голосовий режим для взаємодії з іншими користувачами 
 

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