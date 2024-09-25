OpenAI надала доступ платним підписникам до нового голосового помічника на базі GPT-4o

25 сентября 2024 г., 16:31

OpenAI офіційно повідомила про доступ платним користувачам свого чат-боту до просунутого голосового режиму ChatGPT на базі нової моделі GPT-4o.

Нагадаємо, що раніше розгортання цієї опції було призупинено через можливі проблеми з безпекою. Однак у доступі стали не всі функції, що були анонсовані. Наприклад, опція, що дозволяла отримувати зворотній звʼязок за допомогою «комп'ютерного зору» поки що відсутня.

OpenAI зазначає, що у новому релізі значно поліпшена швидкість розмови, плавність та акценти на деяких іноземних мовах.

Advanced Voice може спілкуватися п'ятью новими голосами - трьома жіночими (Vale, Maple і Sol) та двома чоловічими (Spruce і Arbor).

Також пропонується нова опція Custom Instructions, яка дає змогу застосовувати голосовий режим для взаємодії з іншими користувачами

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