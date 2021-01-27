ASUS и Acer начали поставки ноутбуков на базе чипов AMD Ryzen 5000 H-серии

27 января 2021 г., 12:44

Как сообщила компания AMD в продаже во всем мире появились первые ноутбуки на базе новых мобильных процессоров AMD Ryzen 5000 H-серии.



В первую очередь такие устройства выпустили ASUS и Acer, а в скором времени, как отмечается, появятся устройства от HP и Lenovo.



В ассортименте ASUS появился компактный 13-дюймовый ROG Flow X13 с внешней видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3080 на базе AMD Ryzen 5000. И плюс к этому обновленные модели ROG Zephirus и ROG Strix.



Acer на новом чипе AMD представила ноутбуки Aspire 5 и Aspire 7, а также Nitro 5.



Подчеркивается, что впервые на рынке ноутбуков появились решения на базе архитектуры ядра "Zen 3", новая линейка процессоров обеспечивает беспрецедентный уровень производительности в играх и невероятное время автономной работы.

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