«Asbis-Украина» помог «Лико-школе» повысить эффективность управления устройствами Apple

27 января 2021 г., 13:25

Частное учебное заведение «Лико-школа» вышла на новый уровень использования продукции Apple для образовательных учреждений с помощью решения Jamf School, применив его в интерактивном и дистанционном обучении.

Jamf School позволяет быстро установить, настроить и управлять всеми устройствами Apple, которые есть в школе. Решение используют главным образом для:

индивидуальной настройки устройств Mac, iPad и Apple TV;

установки приложений на устройствах;

регулирования доступа к образовательным материалам.

Встроенные приложения Jamf School Student, Jamf Teacher и Jamf Parent – для учеников, учителей и родителей соответственно – позволяют различным группам пользователей управлять устройствами и следить за учебным прогрессом.

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