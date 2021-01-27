«Asbis-Украина» помог «Лико-школе» повысить эффективность управления устройствами Apple

Частное учебное заведение «Лико-школа» вышла на новый уровень использования продукции Apple для образовательных учреждений с помощью решения Jamf School, применив его в интерактивном и дистанционном обучении.
Jamf School позволяет быстро установить, настроить и управлять всеми устройствами Apple, которые есть в школе. Решение используют главным образом для:
- индивидуальной настройки устройств Mac, iPad и Apple TV;
- установки приложений на устройствах;
- регулирования доступа к образовательным материалам.
Встроенные приложения Jamf School Student, Jamf Teacher и Jamf Parent – для учеников, учителей и родителей соответственно – позволяют различным группам пользователей управлять устройствами и следить за учебным прогрессом.
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