В 2021 г. объем мирового рынка электронной коммерции превысит 2,7 трлн долл.

27 января 2021 г., 12:05

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Глобальная пандемия COVID-19 существенно ускорила развитие электронной коммерции — вследствие нередких локдаунов пользователи многих стран вынужденно перешли на цифровой шоппинг.

Согласно подсчетам аналитиков компании Finaria, вследствие коронавируса по итогам 2020 г. количество пользователей eCommerce выросло на 9,5%, превысив, тем самым, 3,4 млрд чел. Как ожидается, в нынешнем году позитивная тенденция лишь усилится и при росте на 10% «YoY» позволит расширить аудиторию до 3,8 млрд чел. По итогам 2025 г. количество приверженцев онлайн-шоппинга вплотную приблизится к отметке в 5 млрд чел.

Общемировая выручка рынка электронной коммерции увеличится с 2,7 трлн долл. в 2021 г., до 3,4 трлн долл. по итогам 2025 г. Fashion-сегмент окажется крупнейшим на рынке — в 2021 г. им будет сгенерировано не менее 759,5 млрд долл. (+15% " YoY") выручки. В ближайшие четыре года онлайновые продажи одежды, обуви и модных аксессуаров достигнут отметки в 1 трлн долл. Второй крупнейший сегмент формируют игрушки и связанные с многочисленными хобби товары. Продажи здесь в 2021 г. увеличатся на 12%, до 590,7 млрд долл., а в 2025 г. выйдут на отметку в 766,8 млрд долл. Третье по объему направление сформируют электроника и медиа — при росте на 28% общая выручка здесь увеличится до 542,3 млрд долл. Мебель и техника, а также продукты питания и средства личной гигиены вырастут в объеме до 362,9 и 468,5 млрд долл. соответственно.

Крупнейшим региональным рынком электронной коммерции останется Китай, объем выручки на котором в 2021 г. достигнет 1,26 трлн долл. Следом разместятся США (469,3 млрд долл.), Япония (112,5 млрд долл.), Великобритания (103,9 млрд долл.) и Германия (94,9 млрд долл.).

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