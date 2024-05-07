Konica Minolta анонсувала наступне покоління багатофункціональних пристроїв bizhub i-Series

7 мая 2024 г., 16:35

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Konica Minolta Business Solutions Europe представила наступників своїх багатофункціональних пристроїв серії bizhub i-Series MFPs (багатофункціональні принтери) та SFPs (однофункціональні принтери). Розширений новий асортимент з 21 пристрою (сім кольорових A3, п'ять кольорових A4, шість чорно-білих A3 та три чорно-білих A4) включає функції та можливості, що ставлять підвищену потребу у безпеці та зручності використання на передній план.



Згідно з останнім звітом Quocirca "The Print Security Landscape, 2023", лише 11% організацій з кількістю працівників від 250 до 499 осіб і 27% з кількістю від 500 до 999 осіб повністю впевнені в безпеці своєї інфраструктури друку. Новий bizhub i-Series від Konica Minolta ще більше захищений від зловмисних дій та має вдосконалені оновлені мікропрограми, які інформуватимуть організації про поточний стан безпеки, щоби оперативно реагувати на захист інформації.



Завдяки новій функції "Виявлення атак на автентифікацію" з'явилася можливість блокувати несанкціоновані спроби зламу паролів та інших даних, а також проникнення у пристрої ззовні. Атаки із застосуванням грубої сили є улюбленим вектором для кіберзлочинців, і, як повідомляється, їхня кількість зростає на 160% щороку. Якщо спроба кібератаки на пристрій буде здійснена вже за наявності на ньому нової функції, ІТ-адміністратор буде проінформований і зможе вжити відповідних заходів.



Якщо організація обирає захист BitDefender, додаються додаткові рівні безпеки для різних цільових груп. Він запобігає поширенню шкідливого програмного забезпечення на інші мережеві пристрої та гарантує, що БФП не стане плацдармом для втрати корпоративної інформації. У разі виявлення загрози антивірус гарантує, що ІТ-адміністратор буде негайно проінформований про тип і походження загрози, в той час, як кінцеві користувачі можуть бачити поточний стан антивірусу на головному екрані.



Кожна нова модель bizhub i-Series має покращений та ще більш інтуїтивно зрозумілий користувацький інтерфейс. Тепер програмні застосунки можна групувати в теки за темами або за частотою використання, використовуючи Drag & Drop, як на смартфонах. Це полегшує швидкий доступ, особливо коли програм багато. Крім того, корисні функції, які використовуються дуже часто і які раніше потрібно було встановлювати через MarketPlace, тепер встановлюються за замовчуванням, що підвищує зручність для користувачів.



Нові моделі також спрощують процес входу для клієнтів, які використовують Microsoft Azure (Microsoft Entra ID) або Google Workspace, і дають змогу підключатися до своїх файлів або тек за допомогою єдиного входу (SSO).



Можливість додавання чотирьох лотків або максимум трьох додаткових лотків для пристроїв формату А4 збільшує місткість паперу, забезпечуючи обробку більшої кількості різних носіїв в одному завданні друку, а також зменшуючи частоту, з якою потрібно заправляти папір.

Водночас вдосконалили функцію автоматичного визначення матеріалу, яка доступна опціонально для пристроїв формату А3 (крім bizhub C451i, bizhub C551i, bizhub C651i та bizhub C751i, для яких вона є стандартною). Виявляють за допомогою датчиків, як ультразвукових (для конвертів), так і оптичних (за кількістю пропущеного та відбитого світла). Це забезпечує автоматичне визначення типу паперу для друку (звичайний, тонкий, щільний, конвертовий, вторинно перероблений, з покриттям, індексований і кольоровий), що, своєю чергою, — безперебійну подачу паперу.



«Ми продовжуємо переосмислювати те, як працюють багатофункціональні пристрої для бізнесу, тому нові bizhub i-Series виводять продуктивність на новий рівень. Він ще більш інтуїтивно зрозумілий і простий у використанні, легко адаптується до конкретних потреб будь-якого робочого місця. Покращені функції захисту означають, що користувачі завжди будуть у безпеці, а їхня інформація захищена», - зазначив Олаф Лоренз, генеральний директор відділу міжнародного маркетингу компанії Konica Minolta Business Solutions Europe.



Нові пристрої bizhub i-Series:

Кольорові A3: bizhub C251i, bizhub C301i, bizhub C361i, bizhub C451i, bizhub C551i, bizhub C651i, bizhub C751i

Чорно-білі A3: bizhub ​301i​, bizhub 361i, bizhub 451i, bizhub 551i, bizhub 651i, bizhub 751i

Кольорові A4: bizhub C3301i, bizhub C3321i, bizhub C3351i, bizhub C4001i, bizhub C4051i​,

Чорно-білі A4: bizhub 4051i, bizhub 4701i, bizhub 4751i​

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