ASUS анонсувала перший у світі ноутбук з 17,3-дюймовим гнучким OLED-екраном

6 января 2022 г., 9:25

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Компанія ASUS анонсувала широку лінійку інноваційних пристроїв на CES 2022.



Під час розробки Zenbook 17 Fold OLED – першого у світі ноутбука з 17,3-дюймовим гнучким OLED-екраном – компанія ASUS тісно співпрацювала з Intel і BOE Technology Group.



Цей інноваційний пристрій пропонує OLED-дисплеї двох розмірів в одному ноутбуку: великий 17,3-дюймовий сенсорний дисплей із роздільною здатністю 2,5К та співвідношенням сторін 4:3 складається посередині, перетворюючись на два 12,5-дюймових дисплеї з роздільною здатністю Full HD (1920x1280) і співвідношенням сторін 3:2, між якими відсутня рамка. У поєднанні з повнорозмірною Bluetooth®-клавіатурою ASUS ErgoSense і тачпадом, така конструкція забезпечує універсальність і підтримку кількох режимів роботи: ПК, ноутбук, планшет, екранна клавіатура, книга та розширення.

Великий сенсорний OLED-екран створений для цифрових розваг. Він має сертифікацію PANTONE® Validated та TÜV Rheinland, відтворює 100% відтінків колірного простору DCI-P3 та підтримує технологію Dolby Vision® HDR, що гарантує приголомшливу якість зображення. Його доповнює потужна аудіосистема з чотирма динаміками та підтримкою технології Dolby Atmos®1, сертифікована Harman Kardon.



Інтелектуальні можливості наступного покоління дарує користувачам HD-камера з інфрачервоним сенсором. Вона працює разом із новим контролером Intel Visual Sensing, що додає декілька нових функцій на основі штучного інтелекту, зокрема виявлення присутності користувача. Вбудований датчик кольору автоматично регулює яскравість і колірну температуру зображення. Для чітких відеодзвінків призначена 5-мегапіксельна вебкамера з технологією ASUS 3D Noise Reduction.



Ноутбук оснащений новітнім процесором Intel Core i7 U-серії 12-го покоління з графікою Intel Iris X і двома портами USB-C Thunderbolt 4, які підтримують швидке заряджання акумулятора ємністю 75 Вт·год, а також підключення зовнішніх дисплеїв.



Zenbook 17 Fold OLED відповідає вимогам сертифікації Intel Evo з точки зору специфікацій і додаткових можливостей, як-от швидкість реакції, миттєве пробудження, час автономної роботи, швидке заряджання та інтелектуальні функції для співпраці. Zenbook 17 Fold OLED з’явиться у продажу в середині 2022 року.

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