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Рост продаж на полупроводниковом рынке превысил 23%

6 января 2022 г., 10:25

Рост продаж на полупроводниковом рынке превысил 23%

Аналитики из Semiconductor Industry Association сообщают о достижении глобальной полупроводниковой индустрией очередной рекордной вершины. Так, общемировой объем продаж полупроводниковых изделий в ноябре 2021 г. достиг 49,7 млрд долл., что на 23,5% больше в годовом сопоставлении.

Относительно предыдущего месяца, октября, по итогам которого продажи составили 49,0 млрд долл., позитивная динамика достигла 1,5%.

Общее количество полупроводниковых изделий, выпущенных на протяжении января-ноября прошлого года, превысило 1,05 трлн шт.

В годовом сопоставлении продажи полупроводниковых изделий в ноябре наиболее активно росли в Америке (+28,7%), Европе (+26,3%) и Китае (+21,4%).

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