Новые мобильные процессоры AMD Ryzen 6000 включают ядра Zen 3 и графику RDNA 2

5 января 2022 г., 16:45

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В рамках онлайн-мероприятия 2022 Product Premiere компания AMD объявила о выпуске полной линейки новых процессоров AMD Ryzen 6000-й серии для ноутбуков, которые базируются на архитектуре ядер «Zen 3+» и включают новую графику архитектуры AMD RDNA 2. Новые процессоры AMD Ryzen 6000-й серии созданы с использованием 6-нм технологического процесса TSMC.



AMD также анонсировала новый процессор Ryzen 7 5800X3D для настольных ПК с технологией AMD 3D V-Cache для игровой производительности элитного уровня и представила новый процессор Ryzen 7000-й серии на базе архитектуры «Zen 4» и с новым разъемом AMD Socket AM5.



«AMD находится на переднем крае инноваций в индустрии ПК, обеспечивая непревзойденный опыт для создателей, профессионалов и геймеров, — сообщает Саид Мошкелани, старший вице-президент и генеральный менеджер клиентского подразделения AMD. — Новые процессоры AMD Ryzen 6000-й серии обеспечивают замечательную эффективность для впечатляющего времени автономной работы, непревзойденную встроенную графику и оптимизированную производительность, чтобы предоставить лучшее, что AMD может предложить каждому типу пользователей ноутбуков».



Заявлено, что процессоры AMD Ryzen серии 6000 являются самыми быстрыми в семействе Ryzen, поскольку поддерживают тактовую частоту до 5 ГГц, обеспечивают в 1,3 раза более высокую скорость обработки данных и располагают в 2,1 раза более быстрой графикой по сравнению с процессорами серии 5000.



Ядро «Zen 3+» располагает новыми функциями адаптивного управления питанием, которые быстро регулируют производительность, и новым состояниям глубокого сна, что помогает экономить электроэнергию. Отмечается, что по сравнению с процессорами AMD Ryzen прошлого поколения, процессоры AMD Ryzen серии 6000 могут потреблять на 30% меньше энергии во время видеоконференций. Благодаря этому процессоры серии Ryzen 6000 обеспечивают до 24 часов воспроизведения фильмов на одной зарядке.



Благодаря восьми высокопроизводительным ядрам, каждое из которых способно выполнять несколько задач одновременно, обеспечивая 16 потоков вычислительной мощности, процессоры AMD Ryzen 6000-й серии обеспечивают высочайшую производительность для ультратонких ноутбуков, увеличивая на 11% производительность в однопоточном режиме и на 28% производительность в многопоточном режиме по сравнению с предыдущим поколением.



Процессоры AMD Ryzen 6000-й серии также являются первыми мобильными процессорами со встроенной графикой на базе архитектуры RDNA 2. С графической производительностью в два раза выше, чем у процессоров прошлого поколения, по заявлению AMD, это первая в мире встроенная графика, способная плавно воспроизводить подавляющее большинство компьютерных игр в формате Full HD. Процессоры Ryzen 6000-й серии оснащены новым интегрированным движком дисплея, обеспечивающим сверхвысокие разрешения и частоты обновления. Мобильные процессоры AMD Ryzen 6000-й серии обеспечивает до 70% более быстрый гейминг в играх AAA-класса по сравнению с конкурентами. Поддерживаются дисплеи с динамическим HDR, а технология AMD FreeSync обеспечивает плавность работы.



AMD Ryzen 6000 построены на совершенно новой платформе и предлагают следующие технологии и функции:

• Усовершенствованная память DDR5 для более быстрых мобильных вычислений.

• Модернизированная поддержка периферийных устройств с PCIe 4.0 и USB4.

• ИИ-шумоподавление для фильтрации фонового шума.

• Мощные решения Wi-Fi 6E благодаря сотрудничеству с Qualcomm и MediaTek.



Отмечается, что чипы AMD Ryzen 6000-й серии являются первыми процессорами x86, полностью поддерживающими расширенные функции безопасности Windows 11 с интегрированным процессором безопасности Microsoft Pluton, обеспечивающим безопасную систему, что позволяет реализовать настоящую защиту от чипа до облака.



Структура линейки такова, что на ее вершине – процессоры AMD Ryzen серии HX, которые обеспечивают оптимальную производительность в тонком и легком форм-факторе. Для обычных потребителей, которым нужна производительность в дороге, процессоры AMD Ryzen 6000 серии U предлагают сочетание производительности и эффективности.



Обновленная линейка мобильных процессоров AMD Ryzen 5000-й серии, повышающая производительность благодаря использованию процессорной технологии "Zen 3", также станет доступна в 2022 году.



Ожидается, что первые ноутбуки на базе процессоров AMD Ryzen 6000-й серии будут доступны от ведущих OEM-партнеров, таких как Asus, Dell и HP, начиная с февраля 2022 года. В течение года AMD ожидает широкую доступность более 200 моделей потребительских и коммерческих ноутбуков на базе процессоров Ryzen 2022 года.



Процессоры AMD Ryzen 6000 серии PRO, которые также появятся в начале 2022 года, будут продолжать развивать обширную линейку решений, предоставляя новые функции и технологии, которые обеспечивают лучший опыт на премиальных платформах. Созданные на базе архитектуры AMD "Zen 3+" и 6-нм техпроцесса, процессоры AMD Ryzen с технологией PRO предлагают набор функций безопасности, средства управления, а также стабильность и надежность корпоративного уровня, которые требуются предприятиям и лицам, принимающим решения в сфере ИТ.



Совместно с AMD, весной этого года Lenovo представит покупателям новый ThinkPad Z, ультра-премиальный бизнес-ноутбук с процессорами AMD Ryzen 6000 серии PRO.



AMD также объявила об обновлении процессоров AMD Ryzen серии 5000 для настольных ПК, представляя первые процессоры AMD Ryzen с технологией AMD 3D V-Cache. Заявлено, что процессор Ryzen 7 5800X3D для настольных ПК, созданный на базе архитектуры ядра «Zen 3», является самым быстрым в мире игровым процессором, обеспечивая в среднем на 5% более высокую скорость игры в разрешении 1080p в избранных играх по сравнению с конкурентами.



Сообщается, что AMD Ryzen 7 5800X3D будет доступен для сокета AM4 ближе к весне 2022 года.



Компания AMD предварительно показала процессоры серии Ryzen 7000, которые будут основаны на 5-нм архитектуре ядра «Zen 4» и поступят в продажу во второй половине 2022 года. В дополнение к процессорам Ryzen на архитектуре «Zen 4» компания AMD также представила совершенно новый сокет AM5.

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