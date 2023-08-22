Cуд у США: мистецтво, створене АІ-системою, не може бути захищене авторським правом

22 августа 2023 г., 11:35

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Як пише The Verge, суддя окружного суду США Берил А. Хауелл (Beryl A. Howell) у п’ятницю постановила, що твори мистецтва, створені штучним інтелектом, не можуть охоронятися авторським правом.

Суддя розглядала позов проти Управління з авторських прав США (US Copyright Office) після того, як воно відмовило Стівену Талеру в авторських правах на зображення, створене штучним інтелектом за допомогою розробленого ним алгоритму Creativity Machine.

Талер неодноразово намагався захистити авторські права на зображення «як на твір, створений за наймом для власника Creativity Machine», де автор був би вказаний як творець твору, а Талер - як власник твору, але йому неодноразово відмовляли.

Після останньої відмови минулого року Талер подав до суду на Відомство, стверджуючи, що його відмова була «свавільною, примхливою … і не відповідає закону», але суддя Хауелл не погодилася з цим. У своєму рішенні вона написала, що авторське право ніколи не надавалося на роботу, в якій «відсутня будь-яка керуюча людська рука», додавши, що «людське авторство є основною вимогою авторського права».

Це було підтверджено в попередніх справах, на які посилався суддя, наприклад, у справі про селфі мавпи. На противагу цьому, суддя Хауелл зазначив, що справа, в якій жінка склала книгу з блокнотів, заповнених «словами, які, як вона вважала, були продиктовані їй» надприродним «голосом», заслуговує на авторське право.

Суддя Хауелл, однак, визнала, що людство «наближається до нових кордонів авторського права», коли митці використовуватимуть ШІ як інструмент для створення нових творів. Вона написала, що це створить «складні питання щодо того, наскільки необхідний людський внесок» для захисту авторських прав на твори мистецтва, створені штучним інтелектом, зазначивши, що ШІ-моделі часто навчаються на вже існуючих роботах.

Стівен Талер планує подати апеляцію. Його адвокат, Райан Еббот (Ryan Abbot) з Brown Neri Smith & Khan LLP, сказав: «Ми з усією повагою не згодні з інтерпретацією судом Закону про авторське право». Bloomberg Law опублікував заяву Управління з авторських прав США, в якій йдеться про те, що воно вважає рішення суду вірним.

Ніхто насправді не знає, як розвиватимуться події навколо закону про авторське право та штучний інтелект у США, але судові справи накопичуються. Наприклад, Сара Сільверман (Sarah Silverman) та двоє інших авторів подали позов проти OpenAI та Meta на початку цього року через практику вилучення даних з їхніх моделей, а інший позов програміста та юриста Метью Батеріка (Matthew Butterick) стверджує, що вилучення даних компаніями Microsoft, GitHub та OpenAI є піратством програмного забезпечення.

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