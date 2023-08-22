Vodafone збільшує обсяги послуг в окремих тарифах для бізнес-клієнтів

22 августа 2023 г., 13:35

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З вересня Vodafone Ukraine запропонує бізнес-клієнтам оновлену лінійку тарифів Business. Враховуючи сучасні тренди, оператор збільшує обсяги всіх послуг в тарифах: обсяг мобільного інтернет-трафіку, кількість доступних хвилин для розмов з абонентами в Україні та кількість SMS.

Нові клієнти, які під'єднаються на ці бізнес-тарифи до кінця цього року, зможуть протягом року з моменту підключення сплачувати за зв’язок вдвічі менше. Знижка діє для всіх нових бізнес-клієнтів, які є юридичними особами або ФОП.

В оновленій тарифній лінійці зміни торкнулись наступних тарифів:

Business Unlim (базова вартість 270 грн/міс) з безлімітним інтернетом та дзвінками в мережі Vodafone, кількість включених в щомісячний пакет хвилин для дзвінків по Україні збільшена до 300 хвилин, кількість повідомлень – до 300 SMS.

Тарифи Business Start (155 грн/міс) та Business Pro (200 грн/міс) пропонують 10 та 22 ГБ мобільного інтернету відповідно та включають безкоштовну послугу Online PASS, що дозволяє користуватись безлімітним трафіком для найбільш популярних месенджерів. Усім новим користувачам цих тарифів Vodafone надає додаткових 5 ГБ протягом пів року. Обидва тарифи мають безліміт на розмови в мережі Vodafone, а також збільшені включені пакети хвилин для розмов по Україні та SMS. Тариф Business Start включає 120 хв для дзвінків по Україні та 120 SMS. Тариф Business Pro – 180 хв на всі українські номери та 180 SMS.

Тарифи Business Unlim Plus, Business Ultra L, Business Ultra XL, Business Ultra VIP та Device 4G залишаються без змін.

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