ARM vs x86. Round 2. Fight!

22 февраля 2021 г., 17:58

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В связи с выходом Apple M1 не высказался только ленивый. Процессоры сфотографировали в рентгене со всех сторон, померяли производительность во всех возможных сценариях и даже слили информацию об обновлении чудо процессора. И, конечно же, опять похоронили х86 как архитектуру.

Последним гробовщиком х86 из мира ARM, не считая AWS с инстансами a1, был HPE со своим Moonshot Project, который, правда, плавно съехал с этой темы, вернувшись на традиционные платформы.

Такое впечатление, что современные похоронщики х86 не знакомы с "кратким курсом истории". Борьба между x86 и RISC уже один раз состоялась. И хотя в той битве RISC, в итоге, таки проиграл из-за особенностей своей архитектуры, обе платформы за прошедшие годы существенно видоизменились, интегрировав в себя лучшие стороны конкурента.

Дошло даже до того что считается что х86 процессоры теперь по сути RISC`овые. Ну хоть не совсем наоборот.

Что ещё более важно – абсолютно не учитывается контекст и развитие в ИТ как за прошедшие годы, так и уход прибыли с рынка ПК в серверно-облачный.

Рынок «персоналок» абсолютно потерял своё былое влияние: вектор развития процессорных технологий уже задают даже не сервера, а именно облака. Во-вторых, по сравнению с 80-ми, рынок решений стал намного шире. ARM может захватить тот сегмент, на котором просто нет места прожорливым ЦПУ: IoT, машины, встраиваемые устройства т.д. Огромная область, где количество устройств в десятки раз больше, чем за всю историю продаж Intel.

И ещё один немаловажный момент: другие процессорные архитектуры и типы процессоров, с которыми придётся бороться ARM: MIPS и RISC V. А есть еще и специализированные решения типа ASIC и FPGA, которым также придётся противостоять на рынке smart NIC. В общем, покой нам только снится.

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