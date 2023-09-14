Виторг NAND Flash у другому кварталі зріс на 7,4%

14 сентября 2023 г., 12:25

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За даними TrendForce, у другому кварталі ринок NAND флеш-пам'яті все ще боровся з низьким попитом, а пропозиція значно випереджала попит.

Ціна за одиницю NAND флеш-пам'яті також постраждала, впавши на 10-15%. Проте, був і позитивний момент: поставки бітів зросли на 19,9% кв/кв порівняно з низьким базовим показником у першому кварталі 2023 року.

Підсумовуючи, у другому кварталі в секторі NAND Flash виторг зріс на 7,4% кв/кв, досягнувши 9,338 млрд дол.

Починаючи з другого кварталу, Samsung почала скорочувати виробництво, а в третьому кварталі очікується подальше скорочення. Оскільки запаси скорочуються, на горизонті з'являється перспектива зростання цін, що, можливо, може стати вирішенням хронічного дисбалансу між попитом і пропозицією. Проте, перенасиченість ринку постачальниками в секторі NAND Flash означає, що багато гравців, зіткнувшись з великими запасами, швидше за все, продовжать агресивні продажі в третьому кварталі. Прогнози свідчать про уповільнення темпів падіння ASP для продуктів NAND Flash в III кв. до 5-10%. Завдяки імпульсу накопичення запасів до високого сезону, поставки бітів мають зрости, що сприятиме зростанню виторгу в третьому кварталі, який перевищить поріг в 3%.

Другий квартал став знаковим для компанії Micron, яка випередила своїх конкурентів, збільшивши виторг на 27,6% та заробивши 1,21 млрд дол. Таке зростання доходів відбулося головним чином завдяки скороченню запасів на ринках ПК та мобільних пристроїв, зокрема, завдяки збільшенню середньої ємності SSD-накопичувачів, що дозволило встановити новий рекорд за обсягом поставок бітів за один квартал. У той час як галузь в цілому приймає стратегію скорочення виробництва, Micron розраховує на більш збалансований сценарій попиту та пропозиції у другому півріччі 2023-го року. Однак загальний прогноз на рік вказує на те, що високий рівень запасів буде продовжувати стримувати відновлення індустрії NAND флеш-пам'яті. Ринок очікує збереження низького рівня пропозиції бітів до 2024 року.

SK Group (SK hynix та Solidigm) та Western Digital виграли від постійного скорочення запасів SSD та збільшення ємності накопичувачів у пристроях побутової електроніки. Ця комбінація сприяла зростанню поставок бітів, що збільшило їхні доходи у другому кварталі. Особливо слід відзначити показники SK Group, які зросли приблизно на 26,6% за квартал, а Western Digital - на 5,4%.

З іншого боку, Samsung і Kioxia поставалли перед труднощами у другому кварталі, бувши єдиними гравцями, які зафіксували скорочення доходів. Падіння ASP затьмарило зростання їхніх поставок бітів. Дохід Samsung знизився на 1% і склав близько 29 мільярдів доларів. Хоча світ технологій продовжує захоплюватися серверами зі штучним інтелектом, саме сегмент серверів загального призначення найбільше впливає на попит на NAND, залишаючи доходи від NAND Flash незачепленими бумом штучного інтелекту. Kioxia зіткнулася з власними проблемами: у другому кварталі її доходи скоротилися приблизно на 1,3% до 18,3 млрд дол.

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