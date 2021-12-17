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Arm-процессоры продолжают осваивать рынок серверов

17 декабря 2021 г., 18:05
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ARM-процессоры продолжают экспансию на рынке серверов

Интерес к серверам с процессорами Arm достиг очередного рекордного уровня. По данным Omdia, за счет высокого спроса со стороны облачных сервис-провайдеров, в третьем квартале 2021 г. доля систем на этих чипах выросла до 5%.

Среди прочего, Amazon наращивает внедрение серверов на базе собственных Arm-чипов Gravition. Независимый производитель Arm-процессоров Ampere увеличил поставки для крупных клиентов Oracle и Equinix. Huawei расширяет свой облачный бизнес за счет освоения серверов с собственными процессорами Kunpeng.

В целом глобальные поставки серверов за рассматриваемый период достигли 3,4 млн устройств, а выручка, за счет роста отпускных цен, увеличилась на 6%, до 21,6 млрд долл.

В то же время, аналитики ухудшили общегодовой прогноз выручки вследствие дефицита отдельных полупроводниковых компонентов – объем рынка не превысит 86 млрд долл. Ожидается, что ситуация с нехваткой компонентов в первом полугодии 2022 г. вряд ли нормализуется.

AMD продолжает укреплять позиции на рынке серверных CPU – в третьем квартале поставки чипов выросли на 2% "QoQ" и позволили оставить за собой 18% рынка. Благодаря гипермасштабируемым облачным сервис-провадйерам, вендоры серверов категории "White Box" в авангарде с Wiwynn, QCT (Quanta), Tyan (MiTAC) и Ingrasys (Foxconn) совместно продолжают лидировать на рынке. Впрочем, крайне ощутимыми для них остаются нехватка полупроводниковых изделий и проблемы в цепочках поставок.

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