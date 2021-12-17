LG анонсировала линейку мониторов UltraFine OLED Pro

17 декабря 2021 г., 17:15

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Компания LG Electronics (LG) объявила о выпуске мониторов LG UltraFine OLED Pro (модели 32BP95E, 27BP95E), которые нацеливаются на профессиональных художников по визуальным эффектам, специалистов по редактированию видео и других профессионалов творческой индустрии.



В 32- и 27-дюймовых моделях OLED Pro поддерживается разрешение 4K UHD (3840x2160), контрастность 1 000 000:1 и 99-процентный охват цветового пространства DCI-P3. Оба новых монитора предлагают независимое управление яркостью пикселей, а поскольку OLED-дисплеи не требуют подсветки, мониторы UltraFine помогают устранить отвлекающие эффекты ореола или блюминга, свойственные многим ЖК-дисплеям.



Для обеспечения воспроизведения ярких цветов в условиях, оптимальных для производительности, оба монитора OLED Pro оснащены съемными датчиками самокалибровки и защитным козырьком. При использовании с прилагаемым программным обеспечением LG Calibration Studio датчик калибровки измеряет свет, излучаемый дисплеем, в заданное пользователем время и автоматически производит необходимые настройки для поддержания высокой степени точности и гармоничности цветов. Для лучшей цветопередачи можно установить козырек, предотвращающий появление отвлекающих отражений и бликов от внешних источников света.



Оба устройства UltraFine OLED Pro имеют тонкий, элегантный форм-фактор и небольшой вес, что позволяет легко перемещать их и устанавливать на разные рабочие столы. Входящая в комплект подставка надежно крепится к задней части дисплея с помощью простого механизма одним нажатием и обеспечивает возможность регулировки высоты, поворота и наклона без ущерба для устойчивости и стиля.



«Созданные с учетом интересов представителей творческих профессий, наши новейшие мониторы UltraFine OLED Pro обеспечивают исключительно точное отображение цветов и потрясающее качество изображения благодаря технологии самоподсвечивающихся пикселей и точной калибровке, – отметил Со Ён-дже, старший вице-президент и глава ИТ-подразделения LG Electronics Business Solutions Company. – Благодаря невероятной точности, широкому цветовому охвату и способности точно воспроизводить HDR- и SDR-контент эти мониторы премиум-класса являются идеальным решением для профессиональных пользователей, работающих в киноиндустрии и цифровых медиа».



Сообщается, что новые мониторы LG UltraFine OLED Pro будут доступны на ключевых рынках по всему миру со следующего месяца.

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