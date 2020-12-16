AR-платформа Spatial дебютировала на смартфонах

16 декабря 2020 г., 15:35

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Spatial Systems, создатель голографический платформы групповой работы для дополненной и виртуальной реальности, анонсировал мобильные AR-приложения, которые могут работать почти на любом из современного поколения телефонов на базе iOS и Android.

В условиях пандемии платформа Spatial как альтернатива Zoom испытала резкий рост популярности. Количество виртуальных встреч превысило миллион, каждый день пользователи проводят в Spatial сотни часов. Однако необходимость в дорогостоящем специализированном оборудовании, таком как шлем (гарнитура) AR/VR, оставалась барьером, труднопреодолимым для большинства потребителей.

Между тем, сегодня на рынке присутствуют миллиарды смартфонов с поддержкой AR, и Spatial использует усовершенствованные ARKit и ARCore для iOS и Android, чтобы сделать AR и VR более доступными для обычных людей.

«Раньше только люди с гарнитурой могли испытать настоящую магию Spatial, но мы хотели, чтобы к ней мог приобщиться любой, — сказал Ананд Агаравала (Anand Agarawala), соучредитель и исполнительный директор Spatial. — Теперь просто подняв телефон, вы впервые можете стать активным участником любой виртуальной встречи и увидеть реалистичные аватары коллег или друзей прямо у себя в гостиной».

По прогнозам Statista, за пять лет рынок AR/VR вырастет с 12 млрд долл. валовой прибыли в 2020 г., до 73 млрд долл. в 2024 г., в основном за счет использования для совместной работы в корпоративном секторе и для развлечений — в потребительском. Принимая это во внимание, в настоящее время растёт интерес к платформам AR на мобильных устройствах, таким как предлагает Spatial.

Компания, получившая в этом году 14 млн долл. дополнительного финансирования, надеется адаптировать свою платформу к максимально широкой аудитории.

«Наши мобильные и веб-приложения предлагают идеальный интерфейс для тех, кто хочет опробовать удобства более глубокого соединения с удалёнными друзьями, семьей или коллегами без предварительных финансовых вложений в гарнитуры», — сказал Джинха Ли (Jinha Lee), соучредитель и директор по продукции Spatial.

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