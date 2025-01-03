Apple виплатить майже 100 млн дол. по колективному позову щодо конфіденційності Siri

3 января 2025 г., 9:35

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Агентство Reuters повідомило, що компанія Apple погодилася виплатити 95 мільйонів доларів готівкою для врегулювання колективного позову. В ньому стверджувалося, що голосовий помічник Siri порушує конфіденційність користувачів.

Попередня мирова угода була подана у вівторок ввечері до федерального суду Окленда, штат Каліфорнія, і потребує затвердження окружним суддею США Джеффрі Вайтом (Jeffrey White).

Власники мобільних пристроїв скаржилися, що Apple регулярно записувала їхні приватні розмови після того, як вони ненавмисно активували Siri, і розкривала ці розмови третім особам, наприклад, рекламодавцям.

Двоє позивачів заявили, що їхні згадки про кросівки Air Jordan і ресторани Olive Garden викликали рекламу цих продуктів. Ще один заявив, що отримав рекламу хірургічного лікування після того, як обговорив її, як він думав, приватно, зі своїм лікарем.

Позов охоплює період з 17 вересня 2014 року по 31 грудня 2024 року. Він розпочався, коли Siri включила функцію «Привіт, Siri», яка нібито призвела до несанкціонованих записів.

Члени групи, кількість яких оцінюється в десятки мільйонів, можуть отримати до $20 за кожен пристрій з підтримкою Siri, наприклад, iPhone та Apple Watch.

Apple заперечила протиправні дії, погодившись на врегулювання.

Цікаво, що адвокати позивачів можуть вимагати до 28,5 мільйона доларів гонорару, плюс 1,1 мільйона доларів на витрати, з фонду врегулювання процесу.

Reuters зазначає, що 95 млн позову - це приблизно скільки Apple заробляє за дев'ять годин

Також зазначається, що аналогічний позов від імені користувачів голосового помічника Google знаходиться на розгляді у федеральному суді Сан-Хосе, штат Каліфорнія, в тому ж окрузі, що і суд Окленда. Позивачів представляють ті ж юридичні фірми, що й у справі Apple.

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