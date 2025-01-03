Протягом 2024 року рф здійснила 13 масованих атак на українську енергетику

3 января 2025 г., 10:25

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Міністр енергетики України Герман Галущенко зазначив, що 2024 рік став найскладнішим для української енергосистеми, оскільки він проходить в умовах постійних ворожих атак на об’єкти енергетичної інфраструктури.

“Енергетики працюють цілодобово. Те, що енергосистема сьогодні тримається, енергосистема є цілісною, стабільною і забезпечує як електроенергію, так і теплом споживачів, – це величезне заслуга кожного конкретного енергетика, який своїми руками робить цю роботу”, - підкреслив Міністр.

Він зазначив, що удари рф по енергетичній інфраструктурі у 2022-2023 роках почалися з жовтня. Цього року ворог розпочав масовані атаки набагато раніше — вже в березні, і вони тривали протягом усього року. “Руйнування були дуже великі, набагато більші, у порівнянні з попередніми роками. Змінився сам характер ударів, складність ударів, зброя, яка використовується. Тому дійсно це найскладніший рік для енергосистеми”, - підкреслив він.

Міністр наголосив, що ворог змінив тактику ударів і тепер дрони застосовує щоночі, а під час масованих атак до дронів додаються всі види ракет. Загалом протягом 2024 року росія здійснила 13 масованих атак на українську енергетику.

Через інтенсивність російських обстрілів цьогорічна ремонтна кампанія на енергооб’єктах стала наймасштабнішою за всі роки. Для проведення ремонтних і відновлювальних робіт використовується, зокрема, і обладнання, надане міжнародними партнерами, або закуплене за кошти донорів.

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