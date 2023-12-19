Україні надали ще 5000 ПК у рамках програми #LaptopsForUkraine

19 декабря 2023 г., 14:35

Мінцифри повідомляє, що більше 5000 одиниць техніки передадуть регіонам, які постраждали від збройної агресії в межах проєкту #LaptopsForUkraine. Це допоможе відновити роботу критичної інфраструктури, швидше повернутися до навчання та забезпечити інтернетом українців на деокупованих територіях та в зоні бойових дій.



У грудні 2022 року за підтримки Європейської комісії було запущено проєкт #LaptopsForUkraine. Будь-хто з Європи може долучитися та передати техніку українцям, щоб відновити мирне життя в регіонах.



Мета - зібрати 50 000 одиниць техніки, які забезпечують школи, лікарні та важливі об’єкти інфраструктури зв’язком та технічним обладнанням.

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