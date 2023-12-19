 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Україні надали ще 5000 ПК у рамках програми #LaptopsForUkraine

19 декабря 2023 г., 14:35

Мінцифри повідомляє, що більше 5000 одиниць техніки передадуть регіонам, які постраждали від збройної агресії в межах проєкту #LaptopsForUkraine. Це допоможе відновити роботу критичної інфраструктури, швидше повернутися до навчання та забезпечити інтернетом українців на деокупованих територіях та в зоні бойових дій.

У грудні 2022 року за підтримки Європейської комісії було запущено проєкт #LaptopsForUkraine. Будь-хто з Європи може долучитися та передати техніку українцям, щоб відновити мирне життя в регіонах.

Мета - зібрати 50 000 одиниць техніки, які забезпечують школи, лікарні та важливі об’єкти інфраструктури зв’язком та технічним обладнанням.

Як RPA-платформа допомогла SkyUр автоматизувати оплату рахунків

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  