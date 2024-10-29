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Apple анонсувала новий iMac з чіпом M4

29 октября 2024 г., 9:35
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Apple у понеділок офіційно анонсувала оновлений iMac з новітнім чіпом M4. 
 
Як зазначає компанія, що завдяки новому чипу моноблок у 1,7 раза швидший, ніж iMac на M1. А Neural Engine M4 у 3 рази швидший за M1. 
 
Бюджетна версія базується на процесорі з 8-ядерним CPU, 8-ядерним GPU, 16 ГБ оперативної пам'яті. Також є версія з 10-ядерним CPU та 24 ГБ ОЗУ.
 
Новий iMac має той самий 24-дюймовий дисплей Retina з роздільною здатністю 4,5K, що й попередні моделі, але тепер є нова опція дисплея з нано-текстурою, яка допомагає запобігти відблискам і віддзеркаленням.
 
Нова система підтримує до двох додаткових дисплеїв з роздільною здатністю 6K. Вона постачається з оновленими Magic Mouse та Magic Keyboard з підтримкою зарядки через USB-C, що замінить Lightning.
 
Усі чотири порти USB-C на задній панелі також підтримують найшвидший стандарт Thunderbolt 4. 
 
Нагадаємо, вперше Apple представила M4 у травні в iPad Pro. Тоді Apple заявила, що чіп має додаткові можливості штучного інтелекту, кращий графічний процесор і що в ньому використовується 3-нанометровий технологічний процес виробництва TSMC. Apple заявляє, що M4 використовує вдвічі менше енергії, ніж M2, вперше випущений у 2022 році.
 
Слід зазначити, що сімейство комп'ютерів Mac від Apple залишається великим бізнес-сегментом, хоча й менш важливим для компанії, ніж iPhone. У червневому кварталі Apple повідомила, що продажі комп'ютерів Mac склали 7 мільярдів доларів, що приблизно на 2% більше, ніж у річному порівнянні.
 
На відміну від iPhone, де лише телефони, випущені за останні два роки, підтримують Apple Intelligence, всі комп'ютери Apple з чипом M1 і новіші з 2020 року можуть працювати зі штучним інтелектом компанії. Тим не менш, як зазначають у CNBC, нові комп'ютери Mac рекламуються саме з акцентом на АІ.
 
M4 iMac доступний у нових відтінках, включаючи зелений, жовтий, помаранчевий, рожевий та фіолетовий. Компьютер також все ще доступний у сріблястому кольорі. Ціна но компʼютер стартує від 1299 доларів у США і у продажу він зʼявиться 8 листопада.

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