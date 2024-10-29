Українські компанії стали другими за кількістю заявок на тендер «Коаліції дронів»

29 октября 2024 г., 8:15

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Як повідомило Міноборони, українські виробники БПЛА стали другими за кількістю поданих заявок у другій серії тендерів, оголошених Великою Британією у межах «Коаліції дронів».

Українських виробників вперше допустили до серії міжнародних тендерів, що складається з двох лотів: на виробництво вдосконалених FPV-дронів з автономними функціями й стійким зв'язком та дронів-перехоплювачів.

«26% поданих пропозицій по вдосконаленним FPV-дронам йде саме від наших винахідників. І це тішить, тому що ми досягаємо своєї мети — масштабувати виробництво дронів як в Україні, так і на Заході. Це допоможе створити асиметричну технологічну перевагу над ворогом у довгостроковій перспективі», — зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

За словами заступниці міністра, у порівнянні із першою серією тендерів, цього разу заявок надійшло менше. Водночас якість запропонованих рішень набагато вища. Це пов'язано зі зміною підходу до тендеру.

До опису технічних вимог також додали сценарії користувачів, у яких викладено проблему, що треба вирішити технологічно. Саме такий підхід підштовхує до пошуку найкращого, а тендер у цьому сенсі стає інкубатором для нових технологій.

Прийом заявок на виробництво вдосконалених FPV-дронів завершився минулого тижня. Але збір пропозицій щодо створення дронів-перехоплювачів все ще триває. Дедлайн — 11 листопада. Податися можна на сайті Міністерства оборони Великої Британії.

Нагадаємо, Коаліція дронів була створена у лютому 2024 року під час 19-ї зустрічі у форматі Рамштайн. Ініціатива була запропонована Латвією та координується спільно з Великою Британією. Наразі в Коаліцію дронів входять 16 країн-партнерів.

Україна вже отримала тисячі дронів в рамках ініціативи. Очікується, що на вже акумульовані Коаліцією кошти на спільні закупівлі (71 мільйон євро), буде закуплено та поставлено ще від 20 000 до 30 000 дронів.

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