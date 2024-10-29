Зловмисники викрадають конфіденційні дані громадян, використовуючи тему «рахунків»

29 октября 2024 г., 10:25

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, зафіксувала нову масштабну кібератаку, спрямовану на викрадення конфіденційної інформації українських користувачів.

Зловмисники розповсюджують фішингові електронні листи з темами, що викликають довіру, такі як «рахунок», «реквізити», та містять посилання на завантаження архіву зі шкідливим програмним забезпеченням.

Отримавши лист, користувач переходить за посиланням і завантажує архів, який містить шкідливий скрипт. Запущений користувачем скрипт починає шукати на комп'ютері користувача документи різних форматів (Word, Excel, PDF, текстові файли тощо) та відправляє їх на сервер зловмисників. Таким чином вони можуть отримати доступ до особистих даних, фінансової інформації та інших конфіденційних даних та використати їх для шантажу та крадіжки грошей.

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