APC Innovations Days 2021 - ставка на сервисы

голос Tweet Компания APC by Schneider Electric провела двухдневную виртуальную конференцию для европейских ИТ-партнеров под девизом Future Ready. В своей вступительной речи вице-президент IT Channel Schneider Electric (SE) Europe Дэвид Терри (David Terry) заявил, что компания намерена в рамках мероприятия представить широкий спектр презентаций, семинаров и демонстраций, чтобы помочь своим партнерам увеличить видимость рынка, свой доход и рост бизнеса. Более того, впервые компания предоставит все эти сессии на локальных языках. Затем докладчик сделал краткий обзор платформы, ее функциональности, чтобы слушатели получили как можно больше пользы в течение этих двух дней. С помощью цифрового формата конференции компания хочет создать интерактивную среду, в которой слушатели могут сотрудничать с наиболее значимыми участниками проекта и получить доступ к контенту, являющимся для них наиболее полезным. Затем Дэвид Терри перешел к обсуждению платформы Canalys. Что же в ней особенного? Прежде всего она впервые доставляет весь контент на локальных языках. Более того, чат во время конференции автоматически переводится на локальные языки в режим реального времени. Миссия же SE в том, чтобы быть стабильным и эффективным цифровым партнером. Вот почему с помощью нового цифрового формата компания хочет усилить эту связь, чтобы увидеть, что возможно посредством коллективных усилий партнеров. Цифровая платформа Canalys позволяет организовать и выбрать свой персональный план мероприятия, основанный на собственных интересах слушателя. Она также предоставляет видео по ключевой теме этого года — сервисы управления электропитанием, а также по партнерской программе, вычислениям на границе сети, продуктам и решениям. Контент был составлен лидерами продаж продуктов АРС и может выбираться персонально. Слушатели также могут организовать встречу один-на-один с выбранными менеджерами. Затем ведущий предоставил слово старшему вице-президенту Secure Power Europe Робу МакКернану (Rob McKernan). Темой его доклада были сервисы управления электропитанием. Он отметил, что хотел бы поговорить о возможности изменить правила игры для ИТ-партнеров в разработке или расширении этих сервисов. Schneider Electric считает, что каждый имеет фундаментальное право на доступ к энергии. Проблема заключается в том, чтобы предоставить ее каждому, кто не имеет к ней доступа. Это около двух миллиардов людей. И в то же время компания должна быть уверена, что зона покрытия энергии и ресурсов распределится поровну в следующие 20 лет. Цель заключается в том, чтобы расширить возможности и ресурсы для каждого. Компания верит, что технологии позволят обеспечить прогресс и устойчивое развитие. В Schneider это называют Life is Ón. Компания очень ясно видит свою миссию. Schneider Digital хочет быть устойчивым и эффективным цифровым партнером своих заказчиков. COVID-19 стал очевидным ускорителем цифровой трансформации. Имеется много статистических данных, которые это подтверждают. Ожидается взрывной рост объема данных, количества подключенных устройств, распространение технологий ИИ, которое увеличится в шесть раз в 2025 г. Какой бы ни была статистика или прогноз, цифровая трансформация является результатом обработки и хранения в ЦОД большого количества данных. Центры обработки данных сегодня являются сердцем цифрового мира. И партнерство помогает клиентам SE успешно разворачивать такие решения. Чтобы поддержать цифровую трансформацию, архитектура ЦОД становится гибридной. «Мы все понимаем влияние облаков, которое имеет место в Европе в последние пять лет. Они претерпели рост более чем на 20%, и это можно видеть не только в больших городах, но и в каждой стране. Большие ЦОД становятся облачными. Сегодня ясно, что архитектуры гибридных ЦОД придерживается большинство компаний вне зависимости от масштабов. Компании используют приложения, такие как CRM, которые, может быть, работают в облаках, а также локальные приложения, являющимися критическими для повседневных операций бизнеса. Очевидно, что заказчики хотят иметь облако на своей площадке, а также стратегию локальных ЦОД на границе», отметил МакКернан. Роб МакКернан: «Ключевым фактором для больших ЦОД становится устойчивость» Ключевым фактором для больших ЦОД становится устойчивость. Тенденция является относительно новой и проявилась, может быть, последние год или два. Задача состоит в обеспечении того, чтобы ЦОД были сверхэффективными и при этом надежными. Для этого Schneider Electric поставляет комплекты объединенных инфраструктурных продуктов, стоек, ИБП, чиллеров POD, литиевых батарей, датчиков, мастер-пакетов в полный набор ПО и сервисов. Затем выступающий обратился к теме локальных региональных ЦОД. В прошедшие 12 месяцев ясно проявились огромные возможности в Европе в переоборудовании и «омолаживании» ЦОД. И многие из партнеров во многих сегментах работали вместе с компанией над этим сценарием. Это можно видеть в финансовом сегменте, автомобилестроении, транспорте. Это также позволяет использовать очень важную модель сервиса. Что касается локальных ЦОД на границе сети, то они имеют разные размеры и формы для различных индустрий. В зависимости от данных, которые обрабатываются и передаются. Работая вместе с партнерами, SE предварительно собирает полноценные микро-ЦОД, включающие стойки, ИБП, встроенные в серверы третьих производителей, наряду с поддержкой и техническим обслуживанием, чтобы управлять удаленными локациями на границе, обеспечивая стандартизированное развертывание и полное управление. Ожидается, что объемы данных на границе будут расти экспоненциально в течение следующих нескольких лет. Прогнозируется рост данных на 500% к 2025 г., при этом 75% из них будут создаваться и обрабатываться на границе. Это смещает фокус на то, как обеспечить безопасное и надежное решение на граничных центрах обработки данных. Однако основной проблемой для граничных географически удаленных ЦОД является рост данных, их защита и слабая поддержка или полное ее отсутствие. Ключом к решению развертывания граничных ЦОД является удаленный мониторинг и управление. Сервисы, которые позволяют выполнять мониторинг и управление физической инфраструктурой и ИБП, компания называет сервисами для управления электропитанием. Они увеличивают доход в 1,5 раза на протяжении жизненного цикла оборудования. Компания объявила о новой партнерской программе, которая дополнит ее портфель программных и цифровых сервисов. SE собрала для клиентов портфель управляемого ПО и сервисов, позволяющих максимизировать их доход. Как отмечается, этот гибкий и кастомизированный портфель позволяет предлагать заказчикам удаленный мониторинг, а также дистанционную поддержку в режиме 24/7. Причем заказчик может использовать аутсорсинг от экспертов SE. Составляющие портфеля сервисов Портфель содержит несколько разных составляющих. Первая — это мониторинг и диспетчерская службы, вторая — простые диспетчерские службы, которые позволяют заказчикам самим осуществлять мониторинг трех экоструктур EcoStructure IT Expert, и, наконец, экоструктура «советник по активам». Программа граничного ПО и цифровых сервисов является самым последним добавлением к партнерской программе. Она по замыслу вендора помогает ИТ-партнерам стартовать быстро и уверенно в вопросах управления электропитанием и добавить их в текущий портфель сервисов. Есть три части этой новой программы: развитие бизнеса, тренинг и затем поддержка. Для развития бизнеса SE предоставила новые инструменты для организации новых потоков дохода и защиты уже установленной базы. Также предоставляется консультации партнерам, чтобы помочь клиентам определить, на каком ПО и сервисах их компания должна фокусироваться. Компания помогает заказчикам повысить компетенции своей команды. Она осознает, что процесс продажи может быть немного отличным от обычного. Поэтому SE вводит образовательные курсы с двумя новыми способами сертификации, зависящими от специфического фокуса клиента, ПО и сервисы продаж, а также полный сервис мониторинга и управления. Кроме того введены скидки за жизненный цикл, чтобы дать клиентам импульс в начале этой практики. Schneider Electric уверена, что запуск сервисов управления электропитанием для ИТ-партнеров является сменой игры. Экспоненциальный рост и граничные вычисления создают необходимость в удаленном мониторинге и управлении. Конференция продолжилась обсуждением планов на будущее, актуальных тем, устойчивости и ЦОД президента и СЕО Canalys Стива Бразье (Steve Brazier) и старшего вице-президента Schneider Electric Ecostructure Solutions Кевина Брауна (Kevin Brown).

