Анонсовано новий сервіс NVIDIA AI Computing by HPE

19 июня 2024 г., 13:35

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На щорічній конференції HPE Discover 2024 компанії Hewlett Packard Enterprise та NVIDIA оголосили про запуск портфеля спільно розроблених рішень АІ та спільних інтеграцій, які дозволяють підприємствам прискорити впровадження GenAI.



Як зазначається, серед ключових пропозицій портфоліо - HPE Private Cloud AI, перше у своєму роді рішення, яке забезпечує найглибшу нині інтеграцію обчислень, мережі та програмного забезпечення NVIDIA AI зі сховищем, обчислювальними системами та хмарою HPE GreenLake. Ця пропозиція дозволяє підприємствам будь-якого розміру отримати енергоефективний, швидкий і гнучкий шлях для стабільної розробки та розгортання генерувальних додатків АІ.



HPE Private Cloud AI, що працює на базі нового копілота OpsRamp AI, містить хмарне середовище самообслуговування з повним управлінням життєвим циклом. Сервіс доступний у чотирьох конфігураціях для підтримки широкого спектра робочих навантажень і варіантів використання АІ.



Підкреслюється, що всі пропозиції та послуги нового сервісу NVIDIA AI Computing by HPE будуть доступні завдяки спільній стратегії виходу на ринок, яка охоплює команди продажів і партнерів, навчання та глобальну мережу системних інтеграторів, включаючи Deloitte, HCLTech, Infosys, TCS і Wipro.



«Щоб розкрити величезний потенціал генеративного АІ на підприємстві, HPE і NVIDIA спільно розробили готову приватну хмару для ШІ, яка дозволить підприємствам зосередити свої ресурси на розробці нових варіантів використання АІ, які можуть підвищити продуктивність і відкрити нові потоки доходів -, заявив Антоніо Нері (Antonio Neri), президент і генеральний директор HPE. - Генеративний АІ має величезний потенціал для трансформації підприємств, але складність фрагментарних технологій штучного інтелекту містить занадто багато ризиків і бар'єрів, які перешкоджають широкомасштабному впровадженню на підприємствах і можуть поставити під загрозу найцінніший актив компанії - її власні дані». Щоб розкрити величезний потенціал генеративного АІ на підприємстві, HPE і NVIDIA спільно розробили приватну хмару для АІ "під ключ", яка дозволить підприємствам зосередити свої ресурси на розробці нових варіантів використання штучного інтелекту, які можуть підвищити продуктивність і відкрити нові потоки доходів.



«Генеративний АІ та прискорені обчислення сприяють фундаментальній трансформації, оскільки кожна галузь прагне приєднатися до промислової революції, - наголосив засновник і генеральний директор NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang). - Ніколи раніше NVIDIA і HPE не інтегрували свої технології настільки глибоко - об'єднавши весь обчислювальний стек NVIDIA AI разом з технологією приватної хмари HPE - щоб надати корпоративним клієнтам і професіоналам в області АІ найсучаснішу обчислювальну інфраструктуру і сервіси, які розширюють межі ШІ".



HPE Private Cloud AI пропонує:



- Підтримку виведення, точного налаштування та робочих навантажень RAG AI, які використовують власні дані.

- Корпоративний контроль за дотриманням вимог щодо конфіденційності, безпеки, прозорості та управління даними. Хмарний досвід з можливостями ITOps та AIOps для підвищення продуктивності.

- Швидкий шлях до гнучкого споживання, щоб відповідати майбутнім можливостям та зростанню АІ.

- Стек програмного забезпечення для штучного інтелекту та обробки даних у HPE Private Cloud AI



Основою стека програмного забезпечення для АІ та обробки даних є програмна платформа NVIDIA AI Enterprise, яка включає мікросервіси виводу NVIDIA NIM.



Також зазначається, що доповнюючи NVIDIA AI Enterprise і NVIDIA NIM, програмне забезпечення HPE AI Essentials надає готовий до запуску набір інструментів для АІ та фундаменту даних з єдиною площиною управління, які забезпечують адаптивні рішення, постійну підтримку на рівні підприємства. Мова про надійні послуги АІ, такі як відповідність даних і моделей, а також розширювані функції, які забезпечують відповідність конвеєрів АІ, пояснюваність і зрозумілість.



Для забезпечення оптимальної продуктивності стека AI та програмного забезпечення для обробки даних HPE Private Cloud AI надає повністю інтегрований стек інфраструктури AI, який включає мережу NVIDIA Spectrum-X Ethernet, HPE GreenLake для зберігання файлів і сервери HPE ProLiant з підтримкою графічних процесорів NVIDIA L40S, NVIDIA H100 NVL Tensor Core GPU і платформи NVIDIA GH200 NVL2.



Новий операційний пілот OpsRamp використовує прискорену обчислювальну платформу NVIDIA для аналізу великих наборів даних за допомогою діалогового асистента, що підвищує продуктивність управління операціями. OpsRamp також буде інтегрований з API CrowdStrike, щоб клієнти могли бачити уніфіковану сервісну карту безпеки кінцевих точок у всій своїй інфраструктурі та додатках.



HPE Cray XD670 підтримує вісім графічних процесорів NVIDIA H200 NVL Tensor Core та націлено на розробників LLM.



Сервер HPE ProLiant DL384 Gen12 з NVIDIA GH200 NVL2 підходить для споживачів LLM, які використовують більші моделі або RAG.



Система HPE ProLiant DL380a Gen12 з підтримкою до восьми графічних процесорів NVIDIA H200 NVL Tensor Core націлена на користувачів LLM, яким потрібна гнучкість для масштабування робочих навантажень GenAI.



HPE GreenLake for File Storage отримала сертифікацію NVIDIA DGX BasePOD і валідацію сховища NVIDIA OVX. Зазначається, що Hewlett Packard Enterprise буде першим партнером на ринку в майбутніх програмах сертифікації систем зберігання даних на базі еталонної архітектури NVIDIA.



Очікується, що HPE Private Cloud AI та інші анонсовані рішення стануть загальнодоступним вже восени.

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