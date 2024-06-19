Укртелеком та Є-Чек запропонують безперебійну роботу кас

19 июня 2024 г., 12:35

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Компанія "Укртелеком" повідомила про нову пропозицію для підприємців.



Відтепер можна під'єднати оптичний енергонезалежний інтернет від "Укртелекому" та програмний РРО від "Є-Чек" разом за зниженою ціною понад 30% - 600 грн на місяць протягом року, незалежно від виду економічної діяльності.



Пропозиція надається в партнерстві з компанією "Є-Чек" та включає до свого складу сучасний ППРО та POS, який підходить для всіх видів торгівлі (товари та послуги) та для бізнесу будь-якого розміру.



Оптичний інтернет від "Укртелекому" забезпечує безперебійну роботу програмних кас, надаючи стабільний та якісний енергонезалежний інтернет-зв’язок. ПРРО "Є-Чек" працює на всіх пристроях у повної функціональності — смартфони IOS та Android, ПК, ноутбуки, планшети. А також підходить для бізнесу будь-якого розміру та виду діяльності — стаціонарна та пересувна торгівля товарами та послугами, кур’єрська доставка тощо.



«"Укртелеком" має великий досвід у роботі з бізнес-споживачами з різних індустрій та сегментів. Ми як ніхто чітко усвідомлюємо перспективи, які відкриває перед малим та середнім бізнесом перехід на використання програмних РРО, адже це не просто інструмент безготівкових розрахунків, а готовий комплекс для подальшої розбудови цифрової інфраструктури у вигляді оперативної звітності, керування складом та інших компонентів. За цифровою трансформацією завжди йде зростання виторгу та оптимізація витрат, а отже, і збільшення прибутку. Ми завжди радіємо розвитку наших клієнтів і готові допомагати їм!» — зазначив Ігор Гуменюк, директор департаменту маркетингу та планування "Укртелекому".



Підкреслюється, що важлива функція, яку містить послуга – це Персональний менеджер від "Є-Чек", який допомагає швидко розпочати роботу з ПРРО та навчає працювати з касою без помилок та зайвих витрат вашого часу. Завдяки співпраці "Є-Чек" та "Укртелекому", ця концепція переходить в онлайн, адже клієнт знатиме про переваги програмних РРО вже на етапі підключення інтернету.



«Для нас ця спільна акція — це фактично можливість зробити концепцію Персонального менеджера ще ближчою до клієнта, адже ми можемо проконсультувати ті бізнеси, які ще повністю перебувають в офлайні. Вважаємо, що довіра, яку "Укртелеком" надає програмним рішенням, та її розвиток у вигляді нашої спільної акції зроблять програмні продукти ще доступнішими для клієнтів, а їх використання, завдяки оптичному інтернету, зручнішим та швидшим», — заявила власниця "Є-Чек" Євгенія Божко.



Нагадаємо, що "Є-Чек" є одним із лідерів серед провайдерів ПРРО, який активно працює на ринку вже понад 4 роки, зі старту реформи по фіскалізації та налічує понад 30 тис. клієнтів, які генерують понад 10 млн чеків щомісяця.

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