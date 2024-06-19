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SpaceX випустить Starlink Mini Dish з вбудованим Wi-Fi роутером

19 июня 2024 г., 14:45
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SpaceX випустить Starlink Mini Dish з вбудованим Wi-Fi роутером

SpaceX опублікувала офіційні специфікації майбутньої мінітарілки, яка важить трохи більше кілограму і має один порт Ethernet.

Це буде зменшена версія стандартної тарілки Starlink V4 з розмірами, які умовно можна порівняти з Apple MacBook (11,75 x 10,2 дюйма). Це дозволяє легко розмістити пристрій в рюкзаку.

Starlink Mini Dish буде мати вбудований Wi-Fi-роутер.

Новий продукт, за словами генерального директора SpaceX Ілона Маска, зʼявиться у продажу через кілька місяців.

У комплекті з пристроєм також йтиме підставка, перехідник для труб, кабель живлення постійного струму та блок живлення.

Менший розмір також означає, що тарілка Mini потребує менше енергії, в середньому лише 25 Вт, порівняно з 75-100 Вт для Starlink V4. Але ж і мінітарілка, скоріше всього, забезпечуватиме й не таку високу швидкість завантаження, ніж звичайна антена Starlink. Але зазначається, що показник буде достатнім, щоб задовольнити повсякденні потреби в інтернеті, включно з 4K-трансляцією.

Хоча Starlink Mini Dish менша за розміром, вона все одно спроєктована так, щоб витримувати погодні умови на відкритому повітрі. Як і стандартна тарілка Starlink, нова модель Mini може працювати в діапазоні температур від -30°C до 50°C і навіть має функцію танення снігу. Рейтинг IP67 також означає, що продукт може витримати занурення у воду на глибину до 1 м на термін до 30 хвилин.

За словами Маска, мінітарілка коштуватиме "приблизно вдвічі дешевше, ніж стандартна", тобто ймовірно ціна буде від 250 до 300 доларів. Компанія планує спочатку запропонувати продукт в окремих регіонах, а потім випустити його на широкий загал.

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