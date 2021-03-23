Анонсовано два флагманських смартфони – POCO F3 та POCO X3 Pro

23 марта 2021 г., 13:51

0

Tweet

POCO Global анонсувала два флагмани – POCO F3 та оновлений POCO X3 Pro.



Як наголошуеться, POCO F3 отримав 6,67-дюймовий E4 AMOLED DotDisplay із частотою оновлення 120 Гц i процессор Qualcomm Snapdragon 870 5G. Смартфон також підтримує звукову технологію Dolby Atmos.



«Станом на 28 лютого 2021 року POCO продав 13 мільйонів смартфонів з моменту першого запуску POCO F1 у 2018 році. Глобальні продажі лише моделі POCO X3 NFC перевищили 4 мільйони одиниць за 7 місяців, – оголосив Кевін Цю, керівник POCO Global. – Цього разу ми продовжимо успіх POCO, адже представимо саме те, що вам потрібно, і ТРОХИ БІЛЬШЕ».



Тепер POCO F3 грає у вищій лізі зі Snapdragon 870 5G. Він отримав оновлений процесор Qualcomm Kryo 585 з тактовою частотою головного ядра до 3,2 ГГц, що є одним із найвищих показників у галузі. Завдяки графічному процесору Qualcomm Adreno 650 POCO F3 пропонує чудовий ігровий досвід. У поєднанні з оперативною пам'яттю LPDDR5 та підтримкою UFS 3.1 смартфон гарантує вищу швидкість запису та зчитування інформації. Енергоефективність реалізовано завдяки 7-нм техпроцесу, а також технології охолодження LiquidCool 1.0 Plus, що забезпечує стабільну пікову продуктивність.



POCO F3 відповідає вимогам усіх тестів зв’язку завдяки 5G-модулю Snapdragon X55 5G для блискавично швидкого підключення 5G з підтримкою більшості глобальних діапазонів мережі. Як і усі флагманські смартфони, пристрій також підтримує Wi-Fi 6.

Висока частота оновлення екрану 120 Гц у POCO F3 забезпечує безпрецедентну плавність гри на великому 6,67-дюймовому AMOLED-дисплеї. Смартфон також має один із найменших у галузі вирізів для фронтальної камери діаметром лише 2,76 мм. Крім того, частота дискретизації 360 Гц та тонко налаштований алгоритм дозволяють телефону надзвичайно швидко реагувати на дотик кінчика пальця. Технологія MEMC, що піднімає частоту відео до 60 кадр/с, робить його відтворення значно плавнішим.



Дисплей з підтримкою HDR10+, а також технологій True Display та True Color, гарантує точну передачу кольорів. Оновлений матеріал E4 забезпечує максимальну яскравість екрану до 1300 ніт і допомагає зменшити споживання енергії на 15% порівняно з матеріалом попереднього покоління E3.



Корпус виготовлений з неслизького матеріалу та надійно лежить у руці. Він має товщину усього 7,8 мм і вагу 196 г. Скло Corning Gorilla Glass 5 на фронтальній та задній панелях забезпечує надійний захист телефону.



Це перший пристрій бренду, що підтримує технологію звуку Dolby Atmos, призначену для вирівнювання якості звуку для ігор, відео та музики, незалежно від того, чим ви користуєтеся, навушниками чи вбудованими динаміками.



Потрійна AI-камера POCO F3 та безліч інноваційних функцій допоможуть користувачам розкрити навички фотозйомки. Основна камера має 48-мегапіксельний об’єктив з підтримкою технології 4-в-1 Super Pixel, ультраширококутний об'єктив з кутом огляду 119° та 5-мегапіксельний телемакромодуль, який підтримує автофокус на відстані 3-7 см. Ця комбінація забезпечує приголомшливі та швидкі знімки з високою роздільною здатністю і чіткою деталізацією. 20-мегапіксельна фронтальна камера також підтримує селфі у режимі «Ніч».



На відміну від більшості смартфонів, що мають подвійний мікрофон, POCO F3 оснащений потрійним мікрофоном з підтримкою функції Audio Zoom. Під час зйомки відео окремий третій мікрофон на задній панелі дозволяє пристрою «наближувати» звук разом із зображенням, записувати чіткий звук під час зйомки об’єктів на великій відстані і значно покращувати якість звуку під час зйомок у цілому. І, нарешті, вібромотор на осі X забезпечує короткі і чіткі вібрації.



POCO F3 отримав акумулятор ємністю 4520 мА•год (тип), який можна заряджати дуже швидко завдяки технології Middle Middle Tab (MMT). За допомогою швидкої зарядки потужністю 33 Вт смартфон можна зарядити до 100% лише за 52 хвилини.



POCO F3 поставляється у трьох кольорах: Arctic White, Night Black та Deep Ocean Blue. Він отримав два варіанти конфігурації – 6 ГБ + 128 ГБ і 8 ГБ + 256 ГБ.



Для конфігурації 6 ГБ + 128 ГБ рекомендована роздрібна ціна на глобальному ринку становитиме €349, для версії 8 ГБ + 256 ГБ – €399.



Крім того, обидві версії можна буде придбати онлайн за спеціальними цінами для перших покупців – €299 та €349 відповідно.

Замовлення хмари в декілька кліків. UCloud запустив хмарний чат бот!