«Минцифра» хочет обучить цифровой грамотности 6 млн. украинцев за три года

23 марта 2021 г., 14:25

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«Министерство цифровой трансформации Украины» и «Vodаfone Украина» подписали меморандум о сотрудничестве в сфере развития цифровой грамотности украинского общества.

Партнеры договорились сотрудничать в таких направлениях:

Разработка образовательного контента и программ для различных возрастных аудиторий в разных каналах, создание материалов о цифровой безопасности, противодействии цифровому мошенничеству, киберугрозам; распространение информации об инновационных технологиях, технологических сервисах и решениях, а также возможностях, которые они открывают;

Популяризация технических знаний, включая разработку универсального образовательного базового курса основ математики для новичков, который будет полезным для школьников, а также для тех, кто не имеет технического образования;

Подготовка специалистов новых цифровых профессий, в частности: аналитика больших данных (Big Data), интернет вещей (IoT), интернет поведения (IoB).

«В рамках национального проекта «Дія.Цифрова освіта» мы планируем обучить шесть миллионов украинцев цифровой грамотности за три года. Партнерство с Vodafone приблизит нас к этой стратегической цели», – считает Валерия Ионан, зам. министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции.

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