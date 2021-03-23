На базе 2D-перовскитов сконструирован спинтронный светодиод

23 марта 2021 г., 13:15

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Группа американских физиков и химиков 12 марта сообщила в журнале Science о новом типе светодиода, который использует спинтронику, но не требует ни магнитного поля, ни магнитных материалов, ни криогенных температур. Это достижение может вывести дисплеи на качественно новый уровень.

Исследователи из Университета Юты и Национальной лаборатории возобновляемых источников энергии (NREL) разработали технологию, которая действует как активный спиновый фильтр, состоящий из двух слоев материала, называемых хиральными двумерными металл-галогенидными перовскитами.

Первый слой — так называемый хирально-индуцированный спиновый фильтр — блокирует электроны со спином в неправильном направлении. Затем, когда оставшиеся электроны проходят через второй светоизлучающий слой перовскита, они заставляют его испускать фотоны, которые движутся в по спиральной траектории, создавая электролюминесценцию с круговой поляризацией.

Хотя принципиальная возможность создания хирально-гибридных устройств впервые доказана с использованием металл-галогенидгых перовскитов, для спиновых светодиодов могут быть и другие альтернативы. Общая формула активного спинового фильтра, это один слой органического хирального материала, другой слой неорганического галогенида металла, такого как йодид свинца, потом ещё органический слой, неорганический слой и так далее.

Данная концепция подтверждает, что применение двумерных хирально-гибридных систем позволяет контролировать спин без использования магнитов и в таком качестве может иметь далекоидущие последствия для многих приложений, включая квантовые оптические вычисления, биокодирование и томографию.

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