Анонсирован первый микродисплей на красных светодиодах

28 октября 2021 г., 13:55

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Фирма Porotech, основанная сотрудниками Кембриджского университета для разработки коммерческих приложений широкополосных нитрид-галлиевых полупроводников, на своей странице новостей сообщила о создании первого в мире микродисплея из красных светодиодов InGaN. Устройство имеет диагональ экрана 0,55 дюйма и отображает картинку размерами 960×540 пикселей.

Это достижение, впервые расширяющее диапазон длин волн, визуализируемых микродисплеями, до 540 нм и дальше, по словам представителей британского стартапа, должно сделать восприятие дополненной реальности (AR) более комфортным. Пользователи в итоге получат возможность приобретать AR-очки, в которых все три группы светодиодов изготавливаются по единому технологическому процессу Porotech.

Микро-светодиодные дисплеи (Micro-LED) — это лишь один из нескольких перспективных вариантов для создания качественной дополненной реальности. Но для работы в условиях естественного солнечного освещения светодиоды должны быть достаточно яркими.

С синими и зелёными светодиодами GaN в этом отношении проблем не возникает, а вот чтобы добавить нужное красное излучение, производителям до сих пор приходилось комбинировать эти светодиоды с материалом другой структуры — фосфидом алюминия/индия/галлия, который, как отмечает Porotech, при использовании в небольших пикселях очков AR был малоэффективен и вносил запаздывание по времени.



Команда Porotech уверена, что их пористый полупроводниковый материал в корне изменит ситуацию, сделав возможными новые разновидности AR-очков. Они полагают, что устройства, созданные по этой технологии, будут легче, удобнее и менее отвлекающими внимание. Кроме того, поскольку этим устройствам не нужно использовать фильтрацию и модуляцию белой подсветки, конструкция получается более компактной, а создаваемая среда AR — более убедительной.

Авторы технологии рассчитывают также на снижение с её помощью производственных затрат, что, в свою очередь, должно способствовать улучшению перспектив коммерциализации оборудования дополненной реальности и открыть новую эру более ярких, чётких и насыщенных микродисплеев для таких продуктов, как смартфоны и умные часы.

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