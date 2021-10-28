Квартальний виторг AMD збільшився на 54% порівняно з минулим роком

28 октября 2021 г., 14:35

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Компанія AMD оголосила про те, що дохід за третій квартал 2021 року становить 4,3 млрд дол., операційний прибуток — 948 млн дол., чистий прибуток становить 923 млн дол., а розбавлений прибуток на акцію — $0,75.



«AMD провела ще один рекордний квартал: виторг зріс на 54%, а операційний прибуток подвоївся у порівнянні з минулим роком, — сказала президентка і генеральна директорка AMD докторка Ліза Су. — Постачання процесорів EPYC 3-го покоління значно збільшилося цього кварталу, а продажі в центрах обробки даних зросли більш ніж удвічі. Наш бізнес значно прискорився у 2021 році, випереджаючи ринок завдяки нашим провідним продуктам та послідовній реалізації».

Валова маржа за квартал вийшла на рівень 48%, збільшившись на понад 400 базисних пунктів за рік і на 80 базисних пунктів за квартал. Зростання маржі в річному та квартальному обчисленні було обумовлене насамперед більш насиченим поєднанням продажів процесорів EPYC, Ryzen і Radeon.

Операційний прибуток компанії досяг 948 млн дол. порівняно з 449 млн дол. рік тому і 831 дол. млн у попередньому кварталі.

Кошти, їхні еквіваленти та короткострокові інвестиції на кінець кварталу становили 3,6 млрд дол. Протягом кварталу компанія викупила понад 7 мільйонів акцій на суму 750 мільйонів.

Вільний грошовий потік знаходиться на рівні 764 млн дол. проти 265 млн дол. рік тому та 888 млн у попередньому кварталі. У третьому кварталі 2021 року кошти від операцій та вільний грошовий потік включали стратегічні інвестиції у довгострокові потужності ланцюжка постачання для забезпечення майбутнього зростання доходів.

Доходи сегмента обчислювальної техніки та графіки становлять 2,4 млрд дол., тут зрист 44% у річному обчисленні та на 7% у квартальному. Збільшення доходів у річному та квартальному обчисленні було обумовлене зростанням продажів процесорів Ryzen, Radeon та AMD Instinct.



Операційний прибуток по цьому напрямку становить 513 млн дол. порівняно з 384 млн дол. рік тому і 526 млн дол. у попередньому кварталі. Збільшення показника протягом року переважно зумовлене зростанням виручки, що було частково компенсовано зростанням операційних витрат. Зниження за квартал переважно пов'язане зі зростанням операційних витрат.



Дохід корпоративного, вбудованого та напівкастомного сегмента становить 1,9 млрд дол., збільшившись на 69% порівняно з минулим роком та на 20% - з попереднім кварталом. Зростання зумовлювалося збільшенням продажів процесорів EPYC і напівкастомних продуктів. Тут операційний збиток за всіма іншими операціями становить 107 млн дол. порівняно з 76 млн рік тому і 93 млн у попередньому кварталі.



У четвертому кварталі 2021 року AMD очікує, що дохід становитиме приблизно 4,5 мільярда дол., плюс-мінус 100 мільйонів, що практично на 39% більше у порівнянні з минулим роком і приблизно на 4% більше - з попереднім кварталом. Очікується, що зростання буде зумовлене зростанням у всіх напрямах діяльності. Очікується, що квартальне зростання буде зумовлене збільшенням доходів від серверів та напівкастомних рішень. AMD очікує, що в четвертому кварталі 2021 року валова маржа Non-GAAP становитиме приблизно 49,5%.

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