Seeq улучшит аналитику в производства и IIoT средствами машинного обучения

28 октября 2021 г., 13:15

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Корпорация Seeq, поставщик ПО для аналитики данных производства и промышленного Интернета вещей (IIoT), объявила, что расширяет интеграцию алгоритмов машинного обучения в свои приложения. В результате клиенты смогут задействовать инвестиции в анализ данных и обеспечить работникам первой линии легкий доступ к алгоритмам машинного обучения с открытым исходным кодом и от сторонних поставщиков.

Среди заказчиков Seeq предприятия, работающие в нефтегазовой отрасли, фармацевтике, химической промышленности, энергетике, горнодобывающем деле, производстве пищевых продуктов и др. Компании Insight Ventures, Saudi Aramco Energy Ventures, Altira Group, Chevron Technology Ventures, Cisco Investments и другие инвесторы уже вложили в Seeq более 100 млн. долл.

Стратегия Seeq по внедрению машинного обучения обеспечивает конечным пользователям доступ к алгоритмам из нескольких источников без привязки к одному определенному поставщику или платформе. В результате гарантируется разнообразие типов алгоритмов, доступных компаниям, включая алгоритмы с открытым исходным кодом и из различных общедоступных ресурсов. Например, в ближайшие дни Seeq планирует опубликовать два своих дополнения на GitHub, в том числе алгоритмы и рабочие циклы для корреляционного и кластерного анализа, которые пользователи могут изменять и улучшать под свои нужды.

Инициатива Seeq призвана решить критическую сложность «последней мили» масштабирования и развертывания алгоритмов на производственном предприятии, предоставляя работникам 1/3 инновационные решения по аналитике данных в удобных для использования приложениях: Seeq Workbench для расширенной аналитики, Organizer для публикации отчетов и Seeq Data Lab для доступа к библиотекам Python в любое время.

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