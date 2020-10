Главная » Статьи Андрей Романенко, «Дарница»: «Мы продолжаем интенсивно двигаться по пути цифровой трансформации» Автор – КО , 18 октября +11

голос Tweet Сегодня мы предлагаем вашему вниманию интервью с Андреем Романенко, который занимает должность Digital Transformation Director в компании «Дарница». Он победил в конкурсе BEST CIO 2019 в категории «Фармацевтическая промышленность». Мы поговорили с Андреем о том, как ему удалось трансформировать организацию с помощью ИТ, как компания проходит карантинный период, как движется в сторону цифровой экономики, а также о тенденциях в фармацевтической отрасли и многом другом. Разговор получился продолжительным, но весьма интересным. А начали мы по традиции с вопроса о карьерном пути. Вся моя профессиональная карьера связана с информационными технологиями. Я начал работать по специальности еще учась в университете. Одной из первых компаний был «Укртелеком», тогда еще государственная компания. Соответственно, в 90-х Укртелеком проходил через множество изменений и трансформаций. Приглашение в Tetra Pak определило мое мировоззрение во многих аспектах, не только профессиональных. Можно сказать, что эта работа существенно повлияла на мое восприятие бизнеса, корпоративной культуры, людей в целом. Шведская компания привносила собственные стандарты даже в региональные структуры. Работая в Tetra Pak в течение 16-ти лет я занимал различные позиции. И когда достиг позиции Business Transformational Officer, речь шла все меньше о технологиях и все больше об изменениях. Я занимался взаимодействием между ИТ и бизнесом, искал для бизнеса возможности быстрого и эффективного развития, реализации изменений. А изменения – это, наверное, самое главное в этой истории. Любая компания живет пока она меняется, развивается, трансформируется. Затем у меня был достаточно короткий, но емкий период работы в госсекторе. Я был советником министра экономики, был вовлечен в процессы реализации цифровых административных услуг и электронного правительства. Процесс внедрения изменений в огромной и тяжеловесной государственной организации предсказуемо оказался невероятно сложным. Суть в том, что все успешные изменения – это вопрос в большей степени людей, чем технологий. Все современные технологии доступны в госсекторе, но у людей совершенно другой образ мышления. Приведу пример: есть поставленная задача, как мыслят люди в бизнесе? Очевидно, пытаются оценить способ достижения лучшего результата, в наименьшие сроки и с оптимальным бюджетом. Как мыслят в госсекторе? «Что могло бы сойти за результат при наименьших усилиях». Разница состоит в отсутствии ориентации на цель, sence of urgency (чувства существенности выполняемой задачи) того, что мы называем бизнес ориентированностью. По моему мнению, в таком подходе и заключается неуспех государственной структуры, огромной неповоротливой машины, которая не мотивирует людей к достижению целей - не предоставляет достойную компенсацию, не работает в направлении развития и мотивации людей. После госсектора заинтересовало предложение работать в ритейле, в компании Novus. Розничный сектор существенно отличается от других отраслей. Я вообще считаю, что ритейл в современном мире – это по сути ИТ-бизнес. Невероятно интересный и динамичный, с огромными объемами данных и с большой потребностью в информационных технологиях. Осознание розничной сети того, что они ИТ-компания является краеугольным камнем успеха.

Следующей ступенью моей карьеры стала фармацевтика, компания Дарница. Вы работали в разных отраслях – это дело случая или это осознанный выбор? Скорее меня выбирают (смеется). С первого взгляда задачи ИТ в каждой компании достаточно похожи. Вне сомнения, везде есть отраслевая специфика. Но, погружаясь в бизнес, необходимо обладать не только отраслевыми знаниями, но и пониманием роли ИТ в целом, понимание того, что необходимо бизнесу от информационных технологий или чем ИТ могли бы изменить бизнес. В мое время работы в Tetra Pak одно известное аналитическое агентство, оценивая процесс изменений бизнес модели компании, оценило удачное позиционирование ИТ в структуре компании как находку - Holy Grail. В этом, наверное, и состоит одна из важнейших задач в любой отрасли - основываясь на опыте других компаний, найти максимально эффективный способ применения Информационных Технологий для бизнеса. А в госсектор вы пошли бы снова, если бы вас пригласили? Мне кажется, что на данном этапе развития государственных институций, работа в госсекторе -достаточно неэффективное занятие. Трансформация там не поможет, необходимо создание новых структур, построенных на других принципах. Только тогда можно будет привлечь профессионалов, реализовывать амбициозные цели. Какие задачи вам ставились, когда вы пришли в «Дарницу»? Сегодняшняя «Дарница» – это динамически развивающийся и амбициозный бизнес, находящийся в процессе масштабных изменений и ИТ-инфраструктура должна соответствовать этим процессам. Главный вызов - обеспечить способность держать темп изменений, сохраняя бескомпромиссную надежность (мы же фармацевтика) и обеспечивая безопасность информационных систем. Таким образом мы пришли к построению гибридной инфраструктуры, которая состоит из комбинации облачных вычислительных мощностей и наземных ресурсов. Из всех облачных решений мы выбрали платформу Microsoft Azure, которая совмещала передовые технологии с наилучшим ценовым предложением. Мы плотно взаимодействовали с Microsoft, нам удалось получить гранты на тестовую среду и реализовать PoC (Proof of concept). Как оказалось такое технологическое решение было первым на украинском рынке. Наш партнер, компания «Инфопульс», даже получила статус партнера года у Microsoft за участие в реализации первого такого проекта. Перед нами стояла важная задача – электронный фармацевтический документооборот. В фармацевтике процессы управления документами - это целый мир. Все действия выполняются в соответствии со строгими стандартами качества. Документируются все события, которые происходят в процессе разработки, производства и хранения. Таковы требования стандартов GxP (GLP/GCP/GMP), которые мы строго соблюдаем.

Мы запустили значительный по времени, ресурсам и бюджету проект документооборота, которому даже дали имя EasyDoc. Еще был большой спектр задач, связанных с киберзащитой. В этой сфере важно найти правильный баланс между средствами, которые тратятся на безопасность, и целью, которая достигается. Проблема здесь не всегда исключительно техническая. Прежде всего нужно понять, в чем риск. Таким образом нужно подходить к построению системы управления информационной безопасностью (СУИБ). У меня был интересный опыт в других компаниях, когда приходишь, а там говорят – хотим ИТ-безопасность. Я говорю: хорошо, а что вы хотите защищать? И бывает, что организация даже не понимает, какие информационные активы для нее ценны. Вирусы, DDoS атаки, шифровальщики – это все понятно. Но далеко не все осознают, что именно информация – это актив, который имеет наибольшую ценность. Такой подход к ИТ-безопасности является, в какой-то степени, болезнью роста организации, первыми шагами «растущего организма» на пути достижения зрелости. В Дарнице нам удалось достичь синергии при вовлечении и поддержке топ-менеджмента и сотрудников компании, реализуя комплексный подход в построении СУИБ. Главная цель сейчас – сформировать вектор развития информационных технологий таким образом, чтобы они не стали ограничением для развития организации в будущем. Сегодня не возникают проблемы построения ERP, документооборота и других систем. Сложность заключается в том, чтобы обеспечить интегрированность систем и целостность данных. На какой стадии вы сейчас по проекту документооборота? Этот проект масштабный с точки зрения объема работы, времени реализации и количества вовлеченных сотрудников. В ноябре прошлого года мы запустили первую часть. Это платформа для регулируемых документов и формирование досье лекарственных средств. Практически половина компании – 400 человек – прошла обучение и сейчас ежедневно пользуется системой. Следующий шаг - модули клинических исследований и управления качеством. Все это делается на базе платформы OpenText и программного продукта GXP Suite от испанской компании Stratesys. Проект затронул практически всю организацию, потребовал использовать навыки работы в мультикультуральной среде. Одним из основных достижений в реализации данного проекта я считаю создание условий, в которых люди с разным менталитетом, культурой, восприятием бизнеса, преодолевая языковой барьер объединились и достигли результата. Но главным вопросом был выбор подхода к реализации проекта. Понимание зрелости организации является ключевым фактором для успешного внедрения. После знакомства с организацией и пониманием состояния процессов и систем, работающих в компании, стало очевидным, что классический Waterfall-подход с построением перехода от As-Is к To-Be будет затруднительным. Новые процессы и система должны интегрировать совокупность ключевых процессов компании, для это требовалось как обладать знаниями каждой детали процесса, так и понимать работу системы с helicopter view. Таким образом мы сформулировали требования к будущему решению с основной идей – покупать знания, а не просто программный продукт. Знания – это опыт построения интегрированных процессов, опыт реализации подобных проектов, знания в предметной области и, конечно же, программный продукт с минимальным объемом адаптации (не более 20%). Таким образом мы выбор пал на компанию Stratesys. Хочется еще раз отметить, что невероятно важным в этом проекте становится вовлечение сотрудников всей организации. Таким образом, для «Дарницы» внедрение документооборота стало классическим трансформационным проектом, когда мы меняем процессы, меняем организацию, а не только информационные системы и ИТ-инфраструктуру. Еще вы перешли на Office 365, это тоже трансформация? Запуск О365 мы превратили из приобретения очередного продукта на трансформацию внутренней культуры организации, подразумевающую изменение подходов к выполнению ежедневных задач сотрудников. О365 это прежде всего совокупность инструментов, которые позволяют людям самостоятельно управлять своим временем, задачами, организовывать команды, проводить телеконференции, делиться материалами. Технические работы сопровождались большим количеством тренингов, которые мы провели совместно с Microsoft. В данной задаче важно было найти тех сотрудников, которые могли бы стать так называемыми «чемпионами», показывающими своим примером, как пользоваться тем или иным инструментом, вовлекая команду. Это не первый мой опыт внедрения Office 365, но в «Дарнице» это был проект, который стал «командо-трансформационным». Если бы данного проекта не было, можете представить себе, как бы вы сейчас работали в условиях карантина? «Дарница» была во всеоружии в начале карантина, мы очень спокойно и плавно перешли на домашнюю работу, с полной силой используя преимущества облачных технологий, характерных высокой доступностью и эффективной балансировкой нагрузки на вычислительные ресурсы, а также безопасным обменом информации. Без О365 нам было бы существенно сложнее. Как пандемия поменяла ход проекта по внедрению документооборота? Немного скорректировала планы. Согласно моему опыту, в таких трансформационных проектах взаимодействие лицом к лицу, физические встречи, являются очень важными. Адаптируясь под new normal мы заменили физическое общение встречами в Microsoft Teams и разбили их на несколько дней, по 2 часа. Подход оказался эффективным. Так мы успешно вошли в третью и четвертую фазы проекта, продолжив движение по ранее определённому графику. Если говорить о вызовах, то мы с нашими партнерами, компанией «Инфопульс» и Microsoft запустили систему с использованием Azure Maps. Расписали смены, домашние адреса, указали, у кого есть машины, и программа строила нам оптимальные маршруты как добраться до производства в условиях ограничений работы общественного транспорта. В августе этого года Вы перешли на должность Digital Transformation Director, что это означает? Эта роль мне знакома по работе в компании Tetra Pak. Современные модели управления изменениями предполагают наличие трансформационного офиса. Бизнес формирует потребность в изменении процессов, новую бизнес модель, а трансформационный офис ищет решение. Второй элемент – это информационные системы, мастер-данные, то есть способ реализации процессов . И третий элемент – это платформа ИТ. Добавив методологии управления проектами, происходит гармонизация процесса изменений. То, что я делаю в «Дарнице», – это скорее не инфраструктурные вопросы, а изменения в организации. Главная задача – объединить проекты, нацеленные на преобразования и сформировать «трансформационную повестку для» для компании. В «Дарнице» есть экс топ-менеджер Mirosoft Дмитрий Шимкив, как вам с ним работается? Дарница однозначно усилила свои позиции с приходом Дмитрия во многих направлениях, как бизнеса, так и цифровых технологий. Сейчас он курирует направление цифровой трансформации и ИТ, применяя свой богатый опыт в информационных технологиях, знания в управлении бизнесом и цифровых трансформационных процессах. Что вы планируете делать в ближайшей перспективе? Этот год у нас очень насыщенный. Мы продолжаем интенсивно двигаться по пути цифровой трансформации компании. Стартовал проект по замене систем управления складом, продолжаем совершенствовать процессы управления качеством. Эти проекты мы реализовываем с помощью продуктов компании SAP. Амбициозность проекта в том, что мы планируем интегрировать супер-современный, полностью роботизированный складской комплекс с самыми последними технологическими новинками от SAP. Проект затрагивает еще и логистическую, финансовую, производственную части. Мы будем использовать уже построенную гибридную инфраструктуру, которую я упоминал, следуя общей стратегии – применяя адаптивность гибридной инфраструктуры. То есть, склад на земле, вычислительные мощности– в облаках. Особенность всех трансформационных проектов – это наличие большого количества «серых зон», но мой опыт позволяет реализовывать проект вовлекая команду, таким образом находя оптимальные решения. Большой блок, на который направлены наши усилия, связан с электронным документооборотом с нашими контрагентами. Мы хотим обеспечить безбумажный обмен данными со всеми партнерами. Цель –p aperless office. Также мы активно инвестируем в бизнес-аналитику (BI). Компания накапливает достаточно большое количество сведений, которые мы могли бы использовать более эффективно. Это одно из приоритетных направлений развития. «Дарница» изменяется с учетом мировых тенденций - цифровой экономики. Фармацевтика имеет огромный потенциал в цифровом мире - электронные рецепты, электронный доктор, электронный визит, телемедицина, электронные каналы продаж – океан возможностей. Какие ИТ-тенденции наблюдаются в фармацевтической промышленности? Эксперты говорят о четвертой индустриальной революции, предполагающей широкое использование информационных технологий, таких как AI, IoT (интернета вещей) на производстве. Фармацевтика активно трансформируется с применением доступных технологий, чтобы быть успешной. Индустрия движется в сторону персонифицированной медицины. Например, для пациентов будут изготавливаться индивидуальные лекарственные средства с учетом их особенностей. Все эти тенденции будут реализовываться в том числе с использованием информационных технологий. Лишь один пример. Мы сотрудничаем с украинским стартапом, который разработал IoT-датчик, измеряющий определенные параметры сердечной деятельности. Он прикрепляется к телу в зоне сердца, и его носит человек, перенесший операцию на сердце, или склонный к заболеваниям сердца. Информация в онлайн отправляется в центральное хранилище, это опять тот же Azure, и с ней работает модель на базе AI, которая анализирует происходящее в реальном времени, прогнозирует изменения. В случае возникновения негативной тенденции, отправляется немедленное уведомление лечащему доктору или родственникам. Благодаря этой технологии уже были спасены жизни людей – информация позволяла вовремя отреагировать на ухудшения состояния пациента. Какова роль государства в диджитализации фармацевтической отрасли? Как и во всех сферах – законодательная и координирующая. Медицинская реформа вдохнула энергию в это направление. Информация о человеке становится цифровой. Следовательно, этим можно управлять: анализировать диагностику, предписания, работу доктора. Наше государство законодательно стимулирует развитие таких технологий и позитивный момент, что внедрение всех таких информационных систем передано в частные руки. Государство сделало шаг к регулированию интернет-продажи лекарств, электронным рецептам и у фармотрасли большие ожидания от сотрудничества с регулятором. Насколько текущие предложения ИТ-поставщиков удовлетворяют задачи, возникающие у фармацевтических компаний? Есть ли потребность в собственной разработке? Готовых решений, для снятия всех вопросов одним махом нет, как и нет универсального лекарства. Решение каждой задачи требует усилий, несмотря на насыщенность рынка ИТ-продуктами, в том числе и для фармацевтики. Что касается собственной разработки, то это отдельная тема, наверное, на отдельное интервью. У «Дарницы» есть амбиции выхода на рынки других стран, это тоже стимул для инвестиций в технологии? «Дарница» уже поставляет продукты на рынки 15 стран и мы активно развиваем экспортное направление. Экспорт - одна из причин увеличения инвестирования в технологии. Мы понимаем, чтобы расширять присутствие на рынках других стран, нужно быть технологически зрелыми, быстрыми и адаптивными. Какой совет вы бы дали CIO/DTO? ИТ - неотъемлемая часть бизнеса. Важной составляющей успеха CIO/DTO является факт наличия у CEO сформированного понимания роли ИТ-управленца- и осознания важности технологий. А задача CIO или DTO – выйти за рамки технологий и стать интегральной частью компании, проактивным двигателем трансформационной команды. И, конечно же, CIO/DTO обязан понимать, на службе у кого находятся технологии. В первую очередь это конечный потребитель. Если речь о ритейле – сделайте покупателя счастливей при помощи технологий. Если вы в фармацевтике – заботьтесь о пациенте, придумайте, как поставить технологии на службу его здоровью. Другими словами, необходимо выйти за рамки мира ИТ и стать ближе к человеку при помощи внедрения передовых разработок. Все про современные облачные технологии!

Не пропустите очередную сессию докладов на онлайн-конференции Google Cloud Next '20 OnAir, которая проходит до 30 октября! +11

голос Tweet Напечатать Отправить другу Читайте также Владимир Мельник, Epikur: «Будущее в агросекторе – за технологиями видеоаналитики и нейронными сетями» • [8 августа] – Михаил Лаптев

– Наталья Богачева, AgriChain: «Нет универсальной технологии, которая помогла бы всем агрокомпаниям» • [17 июня] – Евгений Куликов

– Яцек Клековский, Sharp Electronics: «Мы пытаемся воплотить идею, связанную с развитием вертикальных рынков» • [10 апреля] – КО

– Чарльз Хендерсон, IBM: «Взломать что угодно, чтобы обезопасить!» • [11 марта] – Тимур Ягофаров

– Николай Мойсак, NWU: «Прежде всего нужно избегать те компании, которые говорят, что гарантируют 100% безопасность» • [7 февраля] – КО