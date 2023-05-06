Роман Нечет, roda computer: «Наша ключова відмінність - в наявності широкого портфелю захищеного обладнання»

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Сьогодні у нас в гостях Роман Нечет, голова представництва компанії roda computer в Україні. Нашу розмову ми почали с традиційного питання про діяльність компанії та актуальність застосування спеціалізованих захищених комп’ютерних систем в Україні.

Компанія roda computer заснована у 1987 році та зараз входить до групи MilDef, яка зосередила свою діяльність у різних куточках світу. Підрозділи корпорації є у США, Європі та Азії. Більшість виробничих потужностей знаходиться на Тайвані, тоді як центри у Швеції, Німеччині, Норвегії та Великобританії використовуються для виготовлення дрібносерійних партій нових концептів та адаптації рішень під спеціалізовані запити замовників.

З моменту свого створення roda зосереджена на постачанні високоякісних рішень в різних галузях, які потребують надійного функціонування IT-обладнання в складних та суворих умовах експлуатації. Багаторічний досвід зробив компанію одним із провідних постачальників надійного та міцного ІТ-обладнання в Німеччині та за її межами. Компанія має офіси у Франції, Україні та Індії. А також співпрацює зі своїми партнерами в європейських країнах НАТО.

Окремо зазначимо, що активно взаємодіючи з провідними виробниками озброєнь, такими як, наприклад, Rheinmetall, Rohde & Schwarz, компанія roda є лідером з постачання ІТ-рішень для Бундесверу. Продукція roda computer застосовується у багатьох німецьких та європейських системах озброєнь.

Представництво компанії в Україні працює з 2015 року і з самого початку зосереджує свою діяльність на взаємодії з розробниками рішень для військової сфери. Наші рішення почали використовуватися у деяких розробках українських систем озброєнь ще до початку широкомасштабного вторгнення.

Яким був для вас день широкомасштабного вторгнення?

24 лютого 2022 року та перші дні широкомасштабного вторгнення, як і для всіх у нашій країні, були важкими і те, що сталося змусило внести значні корективи до нашої роботи. Після невеликої перерви, пов'язаної із турботою про сім'ї співробітників, ми взялися за перебудову бізнесу: зокрема довелося змінювати логістику, причому паралельно наш колектив брав участь в заходах пов’язаних з обороною Києва.

На момент розгортання повномасштабної агресії ми мали невеликий склад зразків, які проходили випробування у Збройних Силах України. Не роздумуючи ми передали все для потреб ЗСУ. Крім того, оперативно зв'язалися з головним офісом та з'ясували наявність готових пристроїв на складах, щоб якнайшвидше передати їх нашим військовим. Якщо повернутися у березень минулого року - всі залишки, що були на складі в Німеччині відправили в Україну. Причому компанія це зробила безоплатно.

Варто наголосити, що флагманські моделі roda випускаються виключно на замовлення за конфігураціями замовників. А термін виробництва становить 18-20 тижнів. Але замовлення з нашої країни є пріоритетними для компанії. І якщо конфігурації, що знаходяться у виробництві, для клієнтів з інших країн виявляються подібними до нашого замовлення, ми домовляємося з ними про можливість перевести замовлення на користь України. Це дозволяє скоротити термін виготовлення рішення на кілька тижнів.

Стосовно логістики з Німеччини в Україну, до вторгнення агресора ми користувалися послугами міжнародного перевізника, але з початком повномасштабної війни це стало практично неможливо, адже міжнародні логістичні компанії призупинили роботу. Тому протягом кількох місяців доводилося самотужки доставляти вантажі від кордону. Але всі наші клієнти вчасно отримували замовлення.

З середини минулого літа наша оборонна промисловість повернулася до ритмічної роботи, регулярно звертаючись до нас по цілій низці проєктів. На жаль, у воєнний час, з причин конфіденційності, ми не можемо публікувати детальний опис нових проєктів, впроваджених нами для ряду установ. Але про один проект можемо розповісти, бо маємо дозвіл від наших партнерів. Мова про PUNISHER від UA Dynamics – це розвідувально-ударний комплекс (дрон). Робочою станцією керування цього рішення є наш флагман, унікальний потужний мобільний сервер Roda Lizard RB14 з 17" з екраном та процесором Хеоn.

На цей час ми активно співпрацюємо з вищезгаданим українським інноваційним виробником, постачаючи компанії-розробнику UA Dynamics захищене ІТ-обладнання для забезпечення і розгортання бойових місій українського війська.

Враховуючи, що гроші на виробництво ударних дронів Punisher збираються за рахунок благодійних внесків, ми прийняли рішення забезпечити постачання комп’ютерного обладнання для цього комплексу за спеціальною ціною та взяти на себе всі витрати по логістиці та сервісу.

Робочою станцією керування ударного дрону Punisher є потужний мобільний сервер Roda Lizard RB14

Як працює рішення для Punisher – це можливо вже тема для окремого матеріалу. А чи вдається вам утримувати прибутковість бізнесу за такого волонтерського підходу?

Ми є класичним бізнесом. І свою прибутковість забезпечуємо суттєвим нарощуванням обороту. У нас значно зросла кількість клієнтів. Водночас ми не можемо стояти осторонь поки російські окупанти руйнують нашу країну. Захищені ноутбуки, монітори та надміцні планшети – це лише частина допомоги, яку надає українське представництво roda computer Gmbh нашим захисникам. Ця підтримка розпочалась ще у 2014 році, а від початку повномасштабної війни рф проти України значно зросла.

Впродовж 2022-2023 років roda надала пряму благодійну допомогу на суму понад 1500000 грн. Зокрема, захисникам у ЗСУ, Прикордонній службі, СБУ і в Патрульній поліції України та іншим підрозділам, задіяним в обороні нашої держави, ми безкоштовно передали вже близько 100 одиниць захищеного обладнання.

Зараз Україна отримує багато західного озброєння. Чи є серед нього зразки, в які встановлене комп’ютерне обладнання roda?

Зазначу, що на першому етапі такі озброєння надавалися без ІТ-складової. І ми брали участь у їх дооснащенні тут в Україні. Але згодом недовіра західних партнерів розвіялася, коли вони побачили, що ця зброя потрапляє в надійні руки, і про неї дбають не гірше, ніж у країнах НАТО. У деяких системах використовується обладнання roda, але в силу очевидних обставин це питання потребує тиші.

Політика компанії щодо сервісу рішень, які використовуються у наших збройних силах, передбачає безоплатне обслуговування навіть у негарантійних випадках. Мало того, ми намагаємось, наскільки це можливо, скоротити терміни, і якщо, наприклад, військовослужбовець розбив скло на планшеті, то ми не витрачаємо час на заміну скла, а міняємо сам планшет.

Проте здебільшого захищені пристрої нашого виробництва витримують такі екстремальні умови, коли довкола не залишається нічого вцілілого, а вони продовжують працювати. Траплялися випадки, коли захищений ноутбук залишився неушкодженим навіть після того, як його переїхав БМП.

В чому особливість пристроїв roda?

Ключова відмінність roda від інших виробників захищених комп'ютерів полягає в наявності широкої лінійки обладнання, яка дозволяє від одного виробника отримувати пристрої підвищеної надійності та на їх базі створювати складні ІТ-рішення. Ми пропонуємо мобільні сервери, активне і пасивне мережеве обладнання, дисплеї, планшети, джерела безперебійного живлення, тощо.

Також хочу звернути увагу на унікальне рішення від roda – 17-дюймовий мобільний сервер у виконанні ноутбука, який відповідає вимогам військового стандарту. Він має конструкцію, яка передбачає використання модулів, що дозволяє створити на його основі невеликий обчислювальний центр із можливістю оперативного розгортання. Вже є кілька проєктів на його базі, але поки ми не можемо розкрити всі деталі.

Ще однією відмінністю roda є можливість кастомізації рішень під запити клієнтів. Ми маємо змогу не лише оснащувати пристрій необхідним набором портів, а й вносити зміни до його шасі. Такі можливості характерні для техніки преміально сегменту – серії Lizard, Rocky, Panther. В активі є ціла низка впроваджень подібного типу, які успішно експлуатуються.

Окрім того, з початком повномасштабного вторгнення ми побачили високу потребу у рішеннях, які відрізняються доступною ціною, але забезпечують досить високу захищеність, що дозволяє успішно їх використовувати збройним силам. Вони об'єднані в лінійку roda Enduro, яка включає в себе планшети та ноутбуки.

Реалії нинішньої війни такі, що окремі планшети навіть споживчого рівня надзвичайно затребувані й мінометниками, і артилеристами, і розвідниками. Але, якщо постає завдання прийняття якогось рішення на озброєння, неможливо обійтися без функції підвищеної захищеності.

Які пріоритети військових замовників під час підбору рішень?

Головне для військових – це надійність. Наші платформи преміального класу, такі як Lizard, Rocky, Panther перед передачею в серійне виробництво протягом двох років проходять різноманітні випробування. Продуктивність платформи, звичайно, також важлива, але головне, щоб вона виконувала свої функції без збоїв. Скажімо, в нашому мобільному сервері використовуються процесори Xeon, нехай й не останнього покоління, але вони перевірені та їх можливостей достатньо для виконання завдань.

Спеціальний відбір використовується і для електронних компонентів, включаючи пам'ять та накопичувачі. Навіть материнська плата для рішень преміального класу проектується спеціально з урахуванням підвищених вимог щодо її надійності.

До розробки наших рішень залучені, по суті, всі підрозділи корпорації Mildef. Наприклад, шведський підрозділ спеціалізується на військових системах класу 19/2”, а німецька компанія більш зосереджена на захищених мобільних пристроях серії Lizard, Rocky, Panther.

Особливістю рішень roda є не лише висока тривалість сервісної підтримки завдяки великому складському запасу компонентів, але й незмінність конструкції самого пристрою. Багато моделей не змінюють форм-фактор вже понад 25 років. Це робиться для того, щоб зберігати сумісність із бойовими системами, куди вбудовуються такі комп'ютери. За необхідності їх модернізації досить просто замінити обладнання попереднього покоління на нове, яке точно впишеться у посадкове місце з усіма портами.

Чи можна сказати, що у сегменті захищених ІТ-рішень зараз велика конкуренція?

Звісно конкуренція є, але цей напрямок відрізняється від інших тим, що в ньому швидше спостерігається взаємодія, ніж витіснення брендами одне одного. Прикладом цього є наше співробітництво з Panasonic, в рамках якого ми спільно постачаємо рішення, де для захищеного ноутбука Toughbook пропонується модуль установки, що випускається roda, в транспортні засоби з Mil-портами.

Річ у тому, що наші портативні комп'ютери Lizard і Rocky, позиціонуються для встановлення в транспортні засоби, а не для використання, скажімо, під час розвідувальних місій. Все ж таки їх габарити та маса не оптимізовані для носіння. З іншого боку, планшети roda серії Panther підійдуть і для таких місій.

Серед відмінностей наших ноутбуків варто відзначити наявність Mil-портів, що в екстремальних умовах поля бою підвищує захищеність та гарантує наявність контакту навіть за значного забруднення корпусу. Трапляються такі ситуації, коли міцність Mil-порта рятує обладнання. Мені розповідали про випадок, коли позиція, де було встановлено наш ноутбук із підключеною до нього через військовий порт антеною, потрапила під обстріл. І витягти комп'ютер масою близько 10 кг у найближчий окоп вдалося лише за допомогою міцно з'єднаного з портом кабелю. Як ви розумієте, традиційний порт USB, навіть із покращеним захистом, такого б не дозволив.

У завершення нашої бесіди, як ви бачите розвиток вашого представництва після війни, коли можливо впаде попит на спеціалізовану техніку?

Зараз всі наші думки, сили та дії зосереджені на тому, щоб забезпечити ЗСУ всім необхідним і саме сьогодні. Тому, відверто кажучи, навіть нема часу на те, щоб прораховувати, що і як буде у мирний час. Впевнений, що ми зможемо швидко відреагувати на нові потреби замовників в нових умах. Але зараз нам всім необхідно робити все залежне від всіх нас для перемоги.

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