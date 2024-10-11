Піротехнічні підрозділи ДСНС з початку тижня знешкодили 899 вибухонебезпечних предметів

11 октября 2024 г., 8:15

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що з початку тижня піротехнічні підрозділи залучалися залучалися 486 раз, виявлено, вилучено і знешкоджено 899 од. вибухонебезпечних предметів, з них 17 од. авіаційних бомб, обстежено територію площею 359,11 га.

Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області – 36 тис. 071, Херсонщині – 16 тис. 740, Донеччині – 14 тис. 954, Київщині – 11 тис. 428, Миколаївщині – 9 тис. 426, Чернігівщині – 6 тис. 964, Сумщині – 4 тис. 459.

Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 534 тис. 612 од. вибухонебезпечних предметів та 2 тис. 965 кг вибухової речовини, у тому числі 4 тис. 038 од. авіаційних бомб. Обстежено територію площею понад 149 тис. 504 га.

У разі виявлення підозрілого предмета або вибухівки одразу повідомте за номером телефона - 101.

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