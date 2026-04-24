AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition - перший у світі процесор із подвійним 3D V-Cache

24 апреля 2026 г., 14:35

0

Tweet

Компанія AMD оголосила про вихід процесора AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition. Це перший десктопний чип, у якому технологія AMD 3D V-Cache реалізована на обох кристалах (чиплетах), що відкриває безпрецедентний рівень продуктивності для розробників та творців контенту.



Процесор поєднує високопродуктивну архітектуру «Zen 5» із технологією 3D V-Cache другого покоління на всіх 16 ядрах. Це дозволило досягти обсягу кеш-пам'яті у 208 МБ, що забезпечує мінімальні затримки та надзвичайну швидкість реакції системи у найскладніших сценаріях.



AMD продовжує розвивати спадщину, розпочату у 2022 році з виходом Ryzen 7 5800X3D. У новому поколінні розробники вдосконалили дизайн: стекований кеш тепер розташований під процесорними ядрами. Це дозволило ефективніше відводити тепло, підтримувати вищі стабільні частоти та підвищити загальну енергоефективність.



«Я радий представити Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition - перший у світі десктопний процесор із 3D V-Cache на обох чиплетах. Завдяки простому оновленню на платформі AM5 ми надаємо абсолютну перевагу в іграх та створенні контенту світового рівня», - заявив Джек Хюінь (Jack Huynh), старший віцепрезидент та генеральний менеджер групи обчислень та графіки AMD.



Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition спроєктований для прискорення складних циклів компіляції, масштабних симуляцій та робочих процесів, інтенсивних до пам'яті. Величезний обсяг кешу дозволяє тримати більше даних ближче до ядер, що усуває «вузькі місця» та прискорює ітерації.



Заявлено про приріст продуктивності від 5% до 8% у таких програмах, як DaVinci Resolve та Blender, порівняно з попереднім поколінням, а також про суттєве прискорення збірки великих проєктів із відкритим вихідним кодом, таких як Unreal Engine та Chromium.



Першим партнером, який виведе новинку на ринок у складі готових систем, став бренд Alienware. Процесор стане «серцем» оновленого флагманського десктопу Area-51.



Процесори AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition вже доступні у великих роздрібних мережах за рекомендованою ціною $899. Також чип можна знайти у складі готових систем від провідних виробників (OEM).



Завдяки сумісності з сокетом AM5, новинка підходить для апгрейду наявних систем, пропонуючи потужність, якої раніше не було в сегменті споживчих ПК.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI