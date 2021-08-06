Тарифы на контейнерные перевозки из Китая вновь на пике

6 августа 2021 г., 13:55

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Как сообщает Reuters, cтавки на контейнерные перевозки из Китая в США вновь достигли рекордных значений и превысили 20 тыс. долларов за 40-футовый формат.



Наблюдатели отмечают несколько причин, объясняющих рост цен. Одна из них - рост заказов со стороны розницы в преддверии пикового сезона покупок в США создает нагрузку на глобальные цепочки поставок.



Еще один фактор увеличение вспышек коронавируса в варианте Delta в нескольких странах привело к снижению темпов оборачиваемости контейнеров во всем мире.



Тайфуны у оживленного южного побережья Китая в конце июля и на этой неделе также способствовали замедлению обработки грузов.



«Все эти факторы сильно нарушили глобальные контейнерные перевозки из-за возникшего дефицита судоходные компании подняли цены в четыре-десять раз выше обычных ставок за перевозку грузов», - отметил Филип Дама (Philip Damas), управляющий директор консалтинговой фирмы Drewry- «Мы не видели этого в судоходстве более 30 лет». Он также ожидает, что «экстремальные ставки» продлятся до китайского Нового года в 2022 году.



По данным Freightos, спотовая цена за контейнер на маршруте от Китая к восточному побережью США- одной из самых загруженных в мире контейнерных линий - выросла более чем на 500% по сравнению с прошлым годом до 20 804 доллара на этой неделе. Для сравнения 27 июля было чуть меньше 11000 долларов.



Из Китая в Европу, согласно данным все той же Freightos, цена составляет почти 14 тыс долл.



Дин Ли (Ding Li), президент ассоциации портов Китая, в комментарии Reuters отметил, что всплеск произошел после резкого увеличения числа случаев COVID-19 в других странах, что привело к замедлению грузооборота в некоторых крупных иностранных портах примерно до 7-8 дней.



Растущие ставки на контейнерные перевозки привели к более высоким фрахтовым ставкам для контейнеровозов, что вынудило судоходные компании уделять приоритетное внимание обслуживанию наиболее прибыльных маршрутов, в основном это Китай-США.



По словам Дамаса, некоторые грузоотправители сократили объемы перевозок на менее прибыльных маршрутах, таких как трансатлантический и внутриазиатский.



«Существующие контейнерные мощности, судя по имеющимся заказам, вырастут лишь на 20% только к 2023 году. Поэтому мы не увидим серьезного увеличения поставок в течение двух лет», - считает Джейсон Чианг (Jason Chiang), директор Ocean Shipping Consultants.

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