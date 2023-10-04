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AVer Information за підтримки ERC надала новітні медичні камери лікарні Святого Мартина

4 октября 2023 г., 13:55

AVer Information за підтримки ERC надала новітні медичні камери лікарні Святого Мартина

За заявою ERC, новітні медичні камери AVer використовуватимуться для дистанційного догляду за пацієнтами та трансляції операцій. Це обладнання допоможе українським лікарям обмінюватися досвідом із колегами з лікарні Маккея в Тайвані, з якою підписано меморандум про співпрацю, а також із провідними лікарнями світу, підвищувати рівень кваліфікації медичного персоналу.

Камера AVer MD330U спеціально розроблена та сертифікована для застосування в медичній галузі відповідно до медичного стандарту IEC 60601. Об’єктив із 30-кратним оптичним збільшенням і вихідною роздільною здатністю 4K забезпечує якість зображення. Шумопридушення на основі ШІ надає змогу лікарю комфортно спілкуватися з пацієнтом, навіть якщо в палаті є інші люди.
AVer Information за підтримки ERC надала новітні медичні камери лікарні Святого Мартина
Знімна головка камери, яка вперше використовується в галузі, дає змогу знімати на 360° великим планом і робити миттєві знімки, завдяки чому можна здійснювати дистанційний огляд уражених ділянок або складних для обстеження місць на тілі пацієнта.

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