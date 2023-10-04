AVer Information за підтримки ERC надала новітні медичні камери лікарні Святого Мартина

4 октября 2023 г., 13:55

За заявою ERC, новітні медичні камери AVer використовуватимуться для дистанційного догляду за пацієнтами та трансляції операцій. Це обладнання допоможе українським лікарям обмінюватися досвідом із колегами з лікарні Маккея в Тайвані, з якою підписано меморандум про співпрацю, а також із провідними лікарнями світу, підвищувати рівень кваліфікації медичного персоналу.



Камера AVer MD330U спеціально розроблена та сертифікована для застосування в медичній галузі відповідно до медичного стандарту IEC 60601. Об’єктив із 30-кратним оптичним збільшенням і вихідною роздільною здатністю 4K забезпечує якість зображення. Шумопридушення на основі ШІ надає змогу лікарю комфортно спілкуватися з пацієнтом, навіть якщо в палаті є інші люди.



Знімна головка камери, яка вперше використовується в галузі, дає змогу знімати на 360° великим планом і робити миттєві знімки, завдяки чому можна здійснювати дистанційний огляд уражених ділянок або складних для обстеження місць на тілі пацієнта.

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