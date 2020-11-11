Amazon предварительно признана виновной в нарушении закона ЕС о конкуренции

11 ноября 2020 г., 16:55

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Согласно предварительным результатам антимонопольного разбирательства, опубликованным вчера, компания Amazon действительно нарушает правила честной конкуренции, оговоренные в законодательстве Европейского Союза.

Расследование, проводившееся Европейской комиссией, исполнительным органом ЕС и высшей инстанцией по вопросам конкуренции, было сосредоточено на взаимоотношениях Amazon со сторонними торговцами, использующими онлайновую платформу этой компании для сбыта своих товаров. Во многих случаях, Amazon предлагает на той же площадке собственные продукты, конкурирующие с предложениями таких торговых партнёров.

В ходе разбирательства выяснилось, что Amazon использовала закрытые данные о сторонних продавцах для увеличения продаж своей продукции. Предполагается, что такая информация, как количество полученных/доставленных заказов у конкурентов, обеспечивает Amazon несправедливое преимущество.

«Предварительная точка зрения Комиссии, изложенная в Заявлении о претензиях, заключается в том, что использование закрытых данных о продавцах на торговых площадках позволяет Amazon избежать обычных рисков розничной конкуренции и использовать своё доминирование для предоставления услуг торговой площадки во Франции и Германии — крупнейших рынках Amazon в ЕС», — говорится в официальном заявлении.

Одновременно было объявлено о начале отдельного расследования деятельности Amazon по подозрению в ещё одном нарушения антимонопольного законодательства ЕС. Должностные лица Комиссии обеспокоены тем, что гигант онлайн-торговли, возможно, создаёт на своей торговой площадке режим благоприятствования собственным продуктам, а также товарам продавцов, которые используют его логистику и каналы доставки.

«Мы не согласны с предварительными заявлениями Европейской комиссии и продолжим прилагать все усилия, чтобы донести до неё точное понимание фактов», — говорится в заявлении Amazon.

Компания пока ещё имеет такую возможность. «Выводы Комиссии на данном этапе являются промежуточными, и Amazon все еще может убедить Комиссию в том, что ее действия не являются злоупотреблением доминирующим положением», — прояснил Рон Москона (Ron Moscona), эксперт по антимонопольному законодательству и партнёр лондонского офиса юридической фирмы Dorsey & Whitney.

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