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Государственный центр киберзащиты Госспецсвязи возглавил Андрей Кузмич

11 ноября 2020 г., 16:15
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Государственный центр киберзащиты Госспецсвязи возглавил Андрей Кузмич

Заместители председателя «Госспецсвязи» Александр Потий и Владимир Трофименко представили коллективу «Государственного центра киберзащиты» (ГЦКЗ) нового руководителя структуры – им стал полковник Андрей Кузмич, сообщается на сайте организации. Отметим, что ранее он занимал пост ИТ-директора «Украинского государственного центра радиочастот» и в этом качестве вошел в число финалистов прошлогоднего конкурса BestCIO.

«ГЦКЗ и CERT-UA сегодня – наш форпост в обеспечении кибербезопасности объектов критической инфраструктуры и объектов критической информационной инфраструктуры. В соответствии с новой концепцией реформирования "Госспецсвязи" будет предусмотрено наращивание мощностей ГЦКЗ, в частности техническое оснащение и усиление взаимодействия с другими субъектами национальной системы кибербезопасности, с органами государственной власти и бизнеса», – отметил Александр Потий.

Напомним, что ГЦКЗ – это государственное учреждение, созданное для осуществления внедрения организационно-технической модели киберзащиты как составляющей Национальной системы конфиденциальной связи Украины.

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