Спрос на подключенные автомобили стремительно растет

11 ноября 2020 г., 17:35

Как прогнозируют в Counterpoint Research, мировой рынок подключенных автомобилей удвоится в ближайшие пять лет. За период с 2020 по 2025 г. будет отгружено свыше 270 млн машин, имеющих полноценное встроенное подключение, а не получающих подобные функции через смартфоны.

Во втором квартале текущего года рост рынка на 18% «YoY» привел к отгрузке почти семи миллионов подключенных автомобилей. Как итог, уже по итогам 2020 г. встроенное подключение будет иметь половина всех отгруженных машин.

Стандарт 4G LTE поддерживают почти 88% отгруженных в предыдущем квартале подключенных автомобилей. К 2025 г. каждая пятая подобная машина будет работать через 5G.

Свыше 60% проданных в ближайшие пять лет подключенных машин будут использоваться в США и Китае.

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