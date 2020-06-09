Amazon подала в суд на ушедшего в Google вице-президента AWS по маркетингу

9 июня 2020 г., 12:56

0

Tweet

В иске, поданном Amazon против Брайана Холла (Brian Hall), бывшего вице-президента Amazon Web Services по маркетингу продуктов, утверждается, что его новая роль в Google Cloud нарушает условия его неконкурентного соглашения с компанией из Сиэтла и создаёт угрозу раскрытия ценной информации одному из её величайших соперников.



Холл «помогал разрабатывать и знал всю конфиденциальную дорожную карту облачных продуктов Amazon на 2020–21 годы, – утверждает Amazon в своем иске. – Практически каждый день Холл работал с самыми старшими руководителями облачных сервисов Amazon над созданием и реализацией этих планов. В результате ему было доверены необычайно обширные знания о планах Amazon в отношении облачных продуктов; о её приоритетах и конкурентной стратегии».



Amazon просит суд задействовать пункт о неконкуренции в случае Холла, запретив тому заниматься маркетингом облачных продуктов для Google в течение 18-месячного периода.



Иск был подан 18 мая, а в ответе, представленном вчера адвокатами Холла в Верховный суд округа Кинг в Сиэтле, утверждается, что руководство Amazon неоднократно давало ему понять, что компания не воспользуется пунктом об обеспечении неконкурентности в его соглашении о конфиденциальности. По их словам, такие заверения давались Холлу как до, так и после подписания им контракта с Amazon в июне 2018 года.



Со своей стороны, Холл просит суд признать неконкурентную оговорку «слишком широкой, необоснованной и неисполнимой» и постановить, что его новая роль «не потребует от него использования или раскрытия какой-либо конфиденциальной информации Amazon».



С 1995 по 2017 год Холл работал в Microsoft, где в конечном итоге возглавил подразделение Surface в качестве корпоративного вице-президента по устройствам. Затем он стал исполнительным и операционным директором фирмы Doppler Labs по производству интеллектуальных наушников, после чего присоединился к Amazon.



Amazon утверждает, что решение Холла об уходе было вызвано тем, что его обошли с повышением, назначив Рэйчел Торнтон (Rachel Thornton) в январе этого года вице-президентом по глобальному маркетингу вместо Ариэля Келмана (Ariel Kelman). Последний в январе присоединился к другому конкуренту AWS, став директором продуктового маркетинга Oracle. К этому назначению у Amazon не возникло никаких правовых претензий, хотя, как указывают адвокаты «будучи менеджером Холла, Келман во время работы в Amazon имел доступ к той же, (якобы) конфиденциальной информации, что и Холл, а, вероятно, и к ещё большим секретам».



В прошлом году, Amazon аналогично обвинила бывшего директора по продажам AWS, Филипа Мойера (Philip Moyer), ушедшего в Google Cloud. Первоначально благоприятное для Amazon решение суда было блокировано окружным судьёй Рикардо Мартинесом (Ricardo Martinez), который назвал некоторые положения неконкурентного соглашения «неразумными» и обязал Amazon «не пытаться применить свои неконкурентные ограничения к работе, выполнять которую был нанят Мойер».

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации