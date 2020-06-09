File Analysis Suite уменьшит риски, связанные с хранилищами ответственных данных

9 июня 2020 г., 13:35

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Компания «Elcore Украина», официальный дистрибьютор Micro Focus в Украине, сообщила о выпуске нового решения данного вендора - комплексного облачного решения для управления жизненным циклом данных в масштабах всего предприятия.



SaaS-пакет File Analysis Suite предназначен для глубокого обнаружения, контроля и защиты конфиденциальной информации. Он помогает снизить общую стоимость удовлетворения национальным и международным требованиям к использованию данных, уменьшает риски, обеспечивает аналитическое осмысление и практическую отдачу для получения конкурентного преимущества.



Обеспечивая руководство идентификацией и доступом, полную видимость данных и прикладную аналитику для оптимизации эффективности сервера и качества данных, File Analysis Suite реализует унифицированный подход к смягчению рисков управления чувствительными данными, обеспечению их безопасности в соответствии с предписаниями (GDPR, CCPA, PIPEDA, POPI, KVKK, а также PCI и PHI). Эти задачи стоят перед многими организациями, вставшими на путь цифровой трансформации, и их нельзя полноценно решить используя отдельные инструменты.



С File Analysis Suite такие организации могут автоматически выполнять действия с конфиденциальным контентом: современными и устаревшими текстовыми файлами, электронной почтой, деловыми записями, структурированными данными, изображениями и мультимедиа. Они гарантированно получают полный анализ содержимого, индексацию и представление сведений о файле и метаданных с учётом контекста.



Смягчению рисков способствуют разработка пользовательских политик и средств контроля для мониторинга, пересмотра и упреждающего управления идентификацией и доступом к данным в хранилищах критически важной информации, а также оптимизация вовлечённых ИТ-систем и инфраструктуры.



Пакет включает зоны Research Workspaces для исследований и сотрудничества с использованием конфиденциальных данных и готовые шаблоны для составления отчетов и ответов на запросы от пользователей на доступ к информации. Корректировка избранных файлов производится без перемещения или копирования исходных данных.



«Клиентам больше не нужно выбирать между традиционными платформами, которые предлагают только оптимизацию хранилищ, либо только доступ к данным и управление», – заявил Рик Карлсон (Rick Carlson), вице-президент по решениям для управления информацией в Micro Focus.

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