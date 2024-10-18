Amazon буде викростовувати малі модульні атомні реактори для забезпечення електрикою своїх ЦОД

18 октября 2024 г., 14:35

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Продовжуючи рухатися шляхом до нульового рівня викидів вуглецю, компанія Amazon нещодавно оголосила про те, що вся електроенергія, споживана її глобальними операціями, на 100% забезпечується поновлюваними джерелами енергії - на сім років раніше поставленої Amazon мети на 2030 рік. Оскільки потреби її бізнесу і клієнтів в енергії продовжують зростати, компанія продовжує інвестувати в поновлювані джерела енергії, а також знаходить додаткові джерела безвуглецевої енергії, які можуть як допомогти в забезпеченні її діяльності, так і внести нові джерела енергії в енергосистему. Атомна енергія є одним з таких джерел - її можна вводити в експлуатацію у великих масштабах, і вона вже кілька десятиліть служить надійним джерелом безпечної безвуглецевої енергії для населення по всьому світу.



Amazon оголосила про підписання трьох нових угод, спрямованих на підтримку розвитку проєктів у галузі ядерної енергетики, зокрема на будівництво кількох нових малих модульних реакторів (ММРР). ММРР - це вдосконалений тип ядерних реакторів, які займають меншу площу, що дає змогу будувати їх ближче до електромережі. Крім того, їхнє будівництво займає менше часу, ніж будівництво традиційних реакторів, що дає змогу швидше вводити їх в експлуатацію.



«Атомна енергія - це безпечне джерело безвуглецевої енергії, яке може допомогти нам у забезпеченні наших операцій і задоволенні потреб наших клієнтів, що зростають, а також допоможе нам просунутися у виконанні нашого зобов'язання Climate Pledge щодо досягнення нульового рівня викидів вуглецю в наших операціях до 2040 року», - сказав Метт Гарман (Matt Garman), генеральний директор Amazon Web Services (AWS). «Одним із найшвидших способів розв'язання проблеми зміни клімату є перехід нашого суспільства на безвуглецеві джерела енергії, а ядерна енергія не містить вуглецю та здатна до масштабування, тож вона є важливим напрямком інвестицій для Amazon. Наші угоди сприятимуть будівництву нових ядерних технологій, які генеруватимуть енергію на десятиліття вперед».



У Вашингтоні угода Amazon з Energy Northwest, консорціумом комунальних підприємств штату, дасть змогу розробити чотири вдосконалені реактори ММРР. Вони будуть побудовані, належати та експлуатуватися компанією Energy Northwest. Очікується, що на першому етапі проєкту потужність реакторів становитиме близько 320 МВт з можливістю збільшення до 960 МВт - цього достатньо для забезпечення енергією понад 770000 американських будинків. Ці проєкти допоможуть задовольнити прогнозовані потреби Тихоокеанського Північного Заходу в енергії з початку 2030-х років.



Amazon також інвестує в компанію X-energy, провідного розробника реакторів і палива для реакторів ММРР нового покоління. Передова конструкція ядерного реактора X-energy буде використана в проєкті Energy Northwest. Інвестиції містять виробничі потужності для розробки обладнання для реакторів ММРР на підтримку більш ніж п'яти гігаватів нових проєктів атомної енергетики, що використовують технологію X-energy.



У штаті Вірджинія Amazon підписала угоду з комунальною компанією Dominion Energy про розгляд можливості розробки проєкту ММРР поблизу наявної атомної електростанції Dominion North Anna. Це дасть змогу отримати щонайменше 300 МВт енергії в регіоні Вірджинії, де, за прогнозами Dominion, потреба в електроенергії збільшиться на 85% протягом наступних 15 років.



Раніше Amazon також підписала угоду про спільне розміщення центру обробки даних поруч із ядерною установкою компанії Talen Energy в Пенсільванії, яка безпосередньо живитиме її центри обробки даних енергією, що не містить вуглецю, і допоможе зберегти наявний реактор.



Повідомляється, крім створення і збереження джерел безвуглецевої енергії, інвестиції Amazon у проєкти в галузі атомної енергетики мають забезпечити економічне зростання для місцевих спільнот, у яких вони здійснюються. За даними компанії Energy Northwest, угода Amazon з Energy Northwest дасть змогу створити до 1000 тимчасових робочих місць на будівництві та до 100 з гаком постійних робочих місць після того, як проєкт ММРР буде повністю запущено. У Пенсільванії компанія будує кампус центру обробки даних у рамках інвестицій у Talen Energy, і цей проєкт створить робочі місця для будівельників і забезпечить модернізацію місцевої комунальної інфраструктури. Крім того, інвестиції Amazon допоможуть зберегти 900 робочих місць, які вже є на підприємстві, щоб підтримувати його в робочому стані, повідомляє Talen Energy.

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