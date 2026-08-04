YouControl прискорить перевірку контрагентів Міноборони

4 августа 2026 г., 8:25

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Міністерство оборони підписало Меморандум про співпрацю з компанією YouControl задля посилення безпеки у сфері тилового забезпечення. Документ передбачає надання відомству доступу до аналітичної системи, яка дозволить автоматизувати перевірку потенційних постачальників та мінімізувати ризики укладання договорів із неблагонадійними компаніями.

У рамках партнерства фахівці Міністерства оборони та структуровані підрозділи, відповідальні за забезпечення, зможуть оперативно аналізувати структуру власності компаній, зв'язки з підсанкційними особами, бенефіціарів із російської чи білоруської юрисдикції, а також наявність судових проваджень чи податкового боргу. Досі подібна перевірка потребувала значно більших часових затрат через ручний збір інформації з відкритих державних реєстрів.

Технічна інтеграція аналітичних інструментів має на меті закрити вразливості на етапі відбору учасників тендерів та укладання угод. Це критично важливо в умовах збільшення обсягів фінансування оборонного сектору, коли швидкість прийняття рішень має супроводжуватися жорстким комплаєнсом. Система дозволить відсікати посередників та компанії-одноденки ще до моменту підписання контрактів на постачання майна, пального чи харчування для Збройних Сил України.

Це дозволить здійснити перехід на системний автоматизований контроль ланцюгів постачання. Завдяки доступу до історичних даних YouControl профільні підрозділи Міноборони зможуть виявляти приховані ризики та афілійованість між різними учасниками закупівель, що раніше могли обходити формальні критерії перевірки.

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