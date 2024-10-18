Український дрон-розвідник ZOOM працює у ніші DJI Mavic

18 октября 2024 г., 15:25

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За інформацією "Мілітарного", українська компанія Frontline представила дрон-розвідник ZOOM, який у перспективі може стати доповненням, ба навіть заміною китайським комерційним виробам. Новий дрон був представлений на DefenceTech Valley від Brave1 та є частиною безпілотного комплексу у складі наземної антени та пункту керування. Наявність цілого комплексу дає змогу підрозділам використовувати засіб просто «з коробки», не гаючи час на долаштування перед вильотом.



Дрон ZOOM, як і інші дрони компанії Frontline, виготовлений на базі власної платформи зв’язку для керування та відеопередачі «Герц».



За словами компанії, це надає виробу невразливості до роботи окопного РЕБу одразу для двох важливих функцій: стабільного стійкого керування та захищеного відеозв’язку. Таким чином оператор має можливість вести розвідку в умовах сильної радіоелектронної протидії та зберігати керованість дроном.



«Наша платформа забезпечує зв’язок із дроном одразу в двох діапазонах з ППРЧ на смузі завширшки 225 МГЦ. Також система налаштована таким чином, що за секунду дрону передається вчетверо більше пакетів керування, ніж йому потрібно. «Під капотом» платформи сховано ще багато сюрпризів, які мають надати нашим військовим реальну перевагу на полі бою», — сказав співзасновник та технічний директор компанії Frontline Павло Косолапкін.



Також в дроні-розвіднику реалізована найбільш запитувана функція від пілотів БпЛА — утримання власної позиції без GPS.



На борту ZOOM встановлений модуль візуальної навігації, що дозволяє борту зависати над місцевістю та тримати точку без допомоги оператора. Наразі борт здатний «зависати» на висоті 200 метрів із максимальною похибкою 5 м, при швидкості вітру понад 10 м/с. Додатково йдуть функції автоматичного злету та посадки.



Повідомляється, що дрон розвідник ZOOM уже пройшов спільні відомчі випробування, на яких підтвердив свої характеристики: він забезпечив 40 хвилин у польоті та тактичний радіус дії до 15 км. Точна ціна на виріб поки що не публічна, але вона буде співмірною з ціною популярного китайського аналога.



Наразі ZOOM завершує кодифікацію та готується до масового виробництва для передачі у військо.

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