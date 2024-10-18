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Вебінар «Сервери HPE ProLaint DL3x5 Gen11 з новими процесорами AMD EPYC Turin» 

18 октября 2024 г., 14:34

HPE анонсує першу в галузі 100% безвентиляторну архітектуру систем прямого рідинного охолодження

Компанія Hewlett Packard Enterprise operated by Sophela запрошує взяти участь у вебінарі, присвяченому оновленим серверам HPE ProLaint DL3x5 Gen11.

Сервери HPE ProLiant DL325, DL345, DL356 та DL385 одинадцятого покоління отримали оновлення у вигляді найсучасніших процесорів сімейства EPYC 9005 «Turin» від компанії AMD. На вебінарі можна буде ознайомитися із характеристиками нових процесорів та відмінностями у порівнянні із попередніми поколіннями.

Вебінар відбудеться 22 жовтня, з 11:00 до 12:00 за київським часом.

Попередня реєстрація обов'язкова.

 

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