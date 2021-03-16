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Альянс Okta и Immuta послужит укреплению безопасности облачной аналитики

16 марта 2021 г., 13:25
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Альянс Okta и Immuta послужит укреплению безопасности облачной аналитики

В сегодняшних условиях, когда источники данных разнообразны, а объёмы данных и частота их обновления велики, для создания и эксплуатации озер/хранилищ облачных данных настоятельно требуется единый вход для всех облаков, приложений и сервисов.

Примером осознания такой необходимости стало анонсированное в пятницу партнёрское соглашение между Okta, известной своей облачной технологией управления идентификацией, и Immuta, специализирующейся на автоматизированном управлении данными.

Более детальную информацию о планах сотрудничества двух компаний предоставили исполнительный директор Immuta Мэтью Кэрролл (Matthew Carroll) и директор Okta Ventures Остин Аренсберг (Austin Arensberg).

Партнёрство, в частности, предполагает: интеграцию Immuta с системой междоменного управления идентификацией (SCIM) Okta, с расширением авторизации на облачные источники партнеров Immuta, включая Snowflake и Databricks; Dynamic Policy Creation — динамическое обеспечение политик данных Immuta идентификаторами Okta; внедрение (на уровне строк, столбцов или ячеек) строгого контроля доступа на основе атрибутов (ABAC) и целей (PBAC); объединение журналов аудита и отчётов Immuta с идентификаторами и авторизацией Okta.

Okta Ventures также инвестирует в Immuta, для финансирования инновационных продуктов и совместных инициатив по выходу на рынок.

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