Пополнилась линейка сенсорных мониторов Philips

16 марта 2021 г., 14:06

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Новая линейка сенсорных мониторов Philips с технологией In-cell Touch (серия B1TC) состоит из двух моделей: 23,8-дюймовой 242B1TC и 21,5-дюймовой 222B1TC.



Отмечается, что проекционно-ёмкостная сенсорная технология и технология Advanced In-cell Touch, которыми они оснащены, обеспечивают лучший коэффициент пропускания и выдающуюся скорость отклика, гарантируя быструю реакцию при 10-точечном касании. Благодаря технологии In-cell мониторы удалось сделать тонкими и без рамок с трёх сторон. Устройства оборудованы панелью IPS, которая обеспечивает широкие углы обзора, а антибликовое покрытие с сопротивлением 3H и разрешение Full HD гарантируют отличное качество изображения. Естественная, плавная и быстрая реакция на прикосновение пригодится как при домашнем использовании, так и в работе или учёбе. Удобным будет и наличие функции Plug&Play для совместимости с Windows 10 и различными версиями Android и Linux.



Сенсорные мониторы Philips Open Frame Touch (серия B1TFL) оснащены интерактивными дисплеями и предназначены для различных сценариев использования широкой публикой.

В новую линейку B1TFL входит четыре модели: 23,8-дюймовая 242B1TFL, 21,5-дюймовая 222B1TFL, 17-дюймовая 172B1TFL и 15-дюймовая 152B1TFL. Все они оснащены проекционно-ёмкостной сенсорной технологией (P-Cap), которая обеспечивает плавное реагирование на касание до десяти пальцев одновременно. Эта технология работает как с пальцами, так и с перчатками, и благодаря такой универсальности устройства отлично подходят для использования в общественных местах. Ещё одна отличительная особенность — полностью покрывающее лицевую панель стекло с устойчивостью к царапинам уровня 7H. Оно обеспечивает безопасность и надёжность при использовании, а также лёгкость очистки или дезинфекции как в помещении, так и на улице. Дисплеи также отличаются повышенной яркостью от 350 нит (Philips 242B1TFL) до 450 нит (Philips 152B1TFL) и антибликовым покрытием для комфортного использования при ярком освещении или солнечном свете. Поскольку условия использования могут быть непредсказуемыми, все четыре модели имеют степень защиты IP65 (только спереди) и боковые уплотнения из пеноматериала для защиты от воды и пыли. Устройства способны функционировать круглосуточно.



Новые сенсорные мониторы имеют кросс-платформенную совместимость с различными версиями Windows, Android и Linux. Серия B1TC оснащена разъёмами VGA, HDMI и DisplayPort, а также тремя USB-A 3.1 (один из них с быстрой зарядкой). В свою очередь, серия B1TFL оснащена разъёмами VGA, DVI, HDMI и DisplayPort, а также встроенным USB-концентратором (2x USB-A 3.1) для подключения дополнительного оборудования и устройств питания.



Модели Open Frame можно использовать в альбомной и портретной ориентации, а также в положении «лицом вверх». Система крепления позволяет использовать как VESA, так и систему L-образных кронштейнов (входит в комплект), чего достаточно для большинства вариантов установки. В то же время проводная дистанционная панель управляет экранным меню, обеспечивая лёгкий доступ к нему после установки монитора.



Модели Advanced In-cell Touch разработаны в соответствии с рядом стандартов и отличаются тонкой конструкцией и отсутствием рамок с трёх сторон, а также оборудованы SmartStand — Z-образной подставкой с двумя шарнирами, которая адаптируется под потребности пользователя, повышая производительность и комфорт. Также можно использовать крепление VESA.

Линейка Philips B1TFL обладает всеми основными сертификатами по безопасности, в том числе электробезопасности, а также сертифицирована по стандарту EMI Class B.

Кроме того, линейка B1TC оснащена режимом LowBlue, технологиями Flicker-Free и EasyRead для удобного просмотра, сравнимого по комфорту с чтением с бумаги. Новинки также сертифицированы по стандартам ES, TCO, EPEAT, TUV и TUV Eye Comfort, что призвано обеспечивать первоклассный опыт использования и производительность.

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