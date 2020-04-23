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АЛЛО запускает собственную бесплатную экспресс-доставку товаров

23 апреля 2020 г., 12:02
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АЛЛО запускает собственную бесплатную экспресс-доставку товаров

Как в условиях карантина решить две важных для каждого бизнеса задачи: сохранить сотрудникам мотивацию к работе и увеличить продажи? АЛЛО находит решение и сегодня 15 городов открываются для бесплатной доставки смартфонов, гаджетов, смарт-техники и других негабаритных товаров прямо домой каждому клиенту день-в-день. Главное условие - наличие желаемого товара в магазинах Алло в городах работы услуги.

“В результате введенного  карантина в стране и, как следствие - снижения посещаемости отдельных магазинов, высвободилось определенное количество ресурсов торгового персонала” - говорит исполнительный директор омниканальной розницы Алло Александр Пащенко, - “В качестве ответа на изменившуюся ситуацию и путь потребителя, АЛЛО открывает новую услугу для своих клиентов - доставка товаров день-в-день”. Заказывая товар на сайте allo.ua, клиент может получить его прямо домой в этот же день - посылку доставит сотрудник магазина. Доставка осуществляется к дому или подъезду клиента.

Стандарты работы продавца остаются прежними - профессионализм консультаций и четкость оформления документов, а со стартом услуги “АЛЛО-ЭКСПРЕСС” также соблюдаются стандарты безопасности контакта с клиентами: все курьеры обеспечены перчатками и защитными масками для лица. оформив заказ до 17:00, клиент получает доставку до 21:00 в этот же день, в зависимости от удаленности его дома до магазина, в котором есть нужный товар.


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