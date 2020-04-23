OnePlus 8 Pro оснащен аудиотехнологией Nokia

23 апреля 2020 г., 11:05

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Аудиотехнология Nokia OZO Audio встроена в новейшую модель смартфонов компании OnePlus — OnePlus 8 Pro.



Сообщается, что смартфоны OnePlus 8 Pro используют три новаторских функции OZO Audio: Audio 3D, Audio Zoom и Audio Windscreen, что дает возможность без искажений записывать высококачественный пространственный звук.



OZO Audio — это проприетарная аудиотехнология Nokia Technologies, разработанная и предназначенная для лицензированного использования производителями смартфонов и видеокамер. Разработка дает возможность пользователям записывать пространственный звук с потрясающей точностью и четкостью.



Audio 3D позволяет записывать пространственный звук так, что во время воспроизведения он воспринимается как естественный. Audio Windscreen резко снижает уровень искажений, возникающих при воздействии ветра на микрофон. Функция Audio Zoom связана с функцией увеличения видео (Video Zoom) в видеокамере смартфона. Она в динамическом режиме распознает и усиливает звук в соответствии с увеличением объекта на экране из-за "приближения" камеры к этому объекту.



"Качество звука — одно из главных требований пользователя при выборе смартфона. Встраивая технологию Nokia OZO Audio в нашу новейшую флагманскую модель OnePlus 8 Pro, мы гарантируем нашим покупателям отличное качество пространственного звука даже в ветреную погоду и при увеличении изображения", заявил Джимми Жу (Jimmy Zhu), менеджер по продуктам OnePlus.



Nokia Technologies лицензирует интеллектуальную собственность Nokia, в том числе патенты, технологии и бренд Nokia.

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